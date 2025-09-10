快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

星展豪灑百萬大獎 邀卡友共逐環遊世界夢

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展摘星計畫活動，用星展信用卡任刷一筆一般消費，即有機會抽中100萬的環遊世界旅遊大獎。圖／本報資料照片
星展摘星計畫活動，用星展信用卡任刷一筆一般消費，即有機會抽中100萬的環遊世界旅遊大獎。圖／本報資料照片

星展銀行（台灣）信用卡「摘星計畫最終章」9月隆重登場，星展卡友活動期間刷卡滿額即可享加碼回饋。最受卡友矚目的是，持星展信用卡任刷一筆一般消費，即有機會抽中價值100萬的環遊世界旅遊大獎，一人獨享暢遊七大洲的旅遊兌換券。

自9月1日至12月31日止，星展銀「摘星計畫最終章－環遊世界挑戰賽」以雙重任務開展，首先「挑戰1」任務中，卡友只要消費達檻且登錄活動，每月一般消費刷卡超過20000，超過部分即可享1％刷卡金回饋，最高可獲得500刷卡金；每月刷滿10萬再享NT$2,000刷卡金，月月最高可賺2,500刷卡金，活動期間最高累積1,0000的刷卡金回饋；「挑戰2」任務中，持星展信用卡任刷一筆一般消費，即有機會抽中價值100萬的環遊世界旅遊大獎，一人獨享暢遊七大洲的旅遊兌換券。

此外，教師節、中秋與國慶等連假將至，星展卡友於9月30日前在Agoda、Booking.com、Trip.com等平台刷卡訂房，除享最高15%現折優惠外，登錄活動再加碼6%刷卡金回饋，總回饋最高達21%回饋。卡友註冊Mastercard travel rewards，並於日本迪士尼樂園，三井日本，韓國現代百貨、樂天世界主題樂園、韓際新世界免稅店等海外指定商店刷卡消費，滿額最高再享20%現金回饋。

9月1日至12月31日止活動期間內、任刷兩筆國內餐飲且單筆消費達1,000以上並登錄此限量活動，筆筆最高享12%回饋。10月31日前，每週三使用LINE Pay綁定星展信用卡，至胡同燒肉、茶六燒肉、屋馬燒肉、燒肉 Smile 等指定餐廳消費滿額，最高再享5% LINE POINTS。

星展力挺卡友追星的熱情，不僅持續贊助多場海內外重量級演唱會，更推出全新「演唱會應援團」互動平台，提供一鍵加入搶票提醒功能，並分享演唱會最新情報與專屬優惠。12月31日前，憑演唱會票根至北中南指定百貨，持星展卡消費滿3,000，再獨家享最高3.3%百貨商品禮券回饋，讓星展信用卡成為卡友追星與購物消費的最佳後盾。

年末正是規劃年度保險規劃的時機，自9月1日至12月31日止，凡持任一星展信用卡扣繳保險費，於活動期間內總累積金額達指定門檻，並完成活動登錄，最高可享10,000刷卡金回饋。對於首次使用星展卡繳納保險費的卡友，再享額外加碼禮遇，最高達3.7%回饋。

刷卡 信用卡 星展銀行

延伸閱讀

王力宏離婚3年多冒新歡！長髮爆乳妹激似李靚蕾 經紀人說話了

要開唱！S.H.E合體宣布「重磅喜訊」粉絲感動爆：雞皮疙瘩！

轉讓門票多要2杯星巴克遭罰4萬…北市抓演唱會黃牛逾9成「非職業」

Coldplay抓姦2個月現況曝！偷情人妻「人財兩失」恢單被離婚

相關新聞

房市活水並沒來 建商：央行應放寬不動產放款比例

針對日前行政院大開新青安房貸水龍頭，央行同步放寬換屋族「先買後賣」的切結期限，從12個月調整至18個月，寶和建設執行副總...

新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角

股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。

存保公司成立40周年 彭金隆：希望未來朝三大面向協助金管會

金管會主委彭金隆今日參與存保公司成立40周年茶會致辭時特別期許，未來存保公司可在資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融...

中央存保40周年 黃天牧揭示未來四大努力方向

中央存保公司成立40周年慶茶會，前金管會主委、現任存保公司董事長黃天牧致辭時指出，存保制度未來有四大努力方向，包括繼續作...

全球人壽產學合作培育 Z 世代菁英 以人為本永續未來

全球人壽懷抱「因為愛 責任在」品牌理念，長期致力於優化人才培育機制，積極布局多元化的學習發展方案，結合數位轉型趨勢與永續...

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。