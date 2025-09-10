星展豪灑百萬大獎 邀卡友共逐環遊世界夢

星展銀行（台灣）信用卡「摘星計畫最終章」9月隆重登場，星展卡友活動期間刷卡滿額即可享加碼回饋。最受卡友矚目的是，持星展信用卡任刷一筆一般消費，即有機會抽中價值100萬的環遊世界旅遊大獎，一人獨享暢遊七大洲的旅遊兌換券。

自9月1日至12月31日止，星展銀「摘星計畫最終章－環遊世界挑戰賽」以雙重任務開展，首先「挑戰1」任務中，卡友只要消費達檻且登錄活動，每月一般消費刷卡超過20000，超過部分即可享1％刷卡金回饋，最高可獲得500刷卡金；每月刷滿10萬再享NT$2,000刷卡金，月月最高可賺2,500刷卡金，活動期間最高累積1,0000的刷卡金回饋；「挑戰2」任務中，持星展信用卡任刷一筆一般消費，即有機會抽中價值100萬的環遊世界旅遊大獎，一人獨享暢遊七大洲的旅遊兌換券。

此外，教師節、中秋與國慶等連假將至，星展卡友於9月30日前在Agoda、Booking.com、Trip.com等平台刷卡訂房，除享最高15%現折優惠外，登錄活動再加碼6%刷卡金回饋，總回饋最高達21%回饋。卡友註冊Mastercard travel rewards，並於日本迪士尼樂園，三井日本，韓國現代百貨、樂天世界主題樂園、韓際新世界免稅店等海外指定商店刷卡消費，滿額最高再享20%現金回饋。

9月1日至12月31日止活動期間內、任刷兩筆國內餐飲且單筆消費達1,000以上並登錄此限量活動，筆筆最高享12%回饋。10月31日前，每週三使用LINE Pay綁定星展信用卡，至胡同燒肉、茶六燒肉、屋馬燒肉、燒肉 Smile 等指定餐廳消費滿額，最高再享5% LINE POINTS。

星展力挺卡友追星的熱情，不僅持續贊助多場海內外重量級演唱會，更推出全新「演唱會應援團」互動平台，提供一鍵加入搶票提醒功能，並分享演唱會最新情報與專屬優惠。12月31日前，憑演唱會票根至北中南指定百貨，持星展卡消費滿3,000，再獨家享最高3.3%百貨商品禮券回饋，讓星展信用卡成為卡友追星與購物消費的最佳後盾。

年末正是規劃年度保險規劃的時機，自9月1日至12月31日止，凡持任一星展信用卡扣繳保險費，於活動期間內總累積金額達指定門檻，並完成活動登錄，最高可享10,000刷卡金回饋。對於首次使用星展卡繳納保險費的卡友，再享額外加碼禮遇，最高達3.7%回饋。