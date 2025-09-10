快訊

柯文哲交保獻祝福「健康安好」 王世堅再給建言：不要再煽惑群眾

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

中央存保40周年慶 黃天牧籲居安思危、彭金隆談數位與綠色金融合作

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
中央存款保險公司10日舉行40周年慶茶會，兩位前任與現任金管會主委罕見同台合影。（左起）現任金管會主委彭金隆、前任金管會主委暨現任中央存款保險公司董事長黃天牧、中央存款保險公司總經理鄭明慧。攝影／黃于庭
中央存款保險公司10日舉行40周年慶茶會，兩位前任與現任金管會主委罕見同台合影。（左起）現任金管會主委彭金隆、前任金管會主委暨現任中央存款保險公司董事長黃天牧、中央存款保險公司總經理鄭明慧。攝影／黃于庭

中央存款保險公司10日舉行40周年慶茶會，邀請行政院長卓榮泰、金管會主委彭金隆和相關金融機構到場參與，前金管會主委、中央存保公司董事長黃天牧致詞時談及瞬息萬變的國際金融環境指出，要居安思危，因為「最大的危機不在於危機本身，而在於以為危機不會再來」；彭金隆則期許存保公司持續在資料驅動與數位金融監理，以及綠色金融推動方面持續與金管會合作。

黃天牧表示，個人過去因為長期在財政部跟金管會服務，去年9月轉任存保公司服務，所以見證了存保公司過去四十年來的努力及貢獻，存保公司從1985年創立至今，經歷了1990年協助主管機關處理基層金融的經營的問題，到了2000年時期，處理及金融機構退場的改革，2008年又協助處理國際金融危機的因應，面對了各種經濟的風險及金融科技浪潮的挑戰，秉持著保障主管人權益、維護金融穩定的初衷，完成了維護金融穩定的重責大任。

黃天牧認為，儘管過去的成就值得肯定，但仍不可自滿，而是要居安思危，成就固然值得肯定，但是我們不可以自滿，並引用美國著名經濟學家保羅・克魯曼（Paul Krugman）所說的話：「最大的危機不在於危機本身，而在於以為危機不會再來」，因國際金融環境瞬息萬變，2023年幾家中美銀行陸續發生金融危機，提醒我們危機的發生不會提前宣告，因此要用更謹慎的態度不斷精進，將過去的經驗轉化為制度，把過去的教訓轉化為韌性。

彭金隆致詞時表示，存保公司自成立以來，始終肩負保障存款，穩定金融的制度使命，在平時扮演強化金融信心的關鍵角色，也在面對金融變化的時候，展現制度韌性、應變能力，在國家金融安全網是最不可或缺的一環。像是過去在面對1990年代的亞洲金融風暴危機，以及國內本土金融危機，還有2008年全球金融海嘯，存保公司站在穩定金融市場的第一線，為國人築起一道關鍵堅實的安全防線。

面對數位科技快速演進，以及跨境關聯風險升高的趨勢下，金管會非常深切的體認，到現在的金融監理，不能單靠單一機構的合力，更需要適度的合作與預先部署。中央存保公司作為金融安全網重要的一環，近年來與金管會密切的協作，無論是在風險監控、金融特別準備金受託管理的運用，與機構間的溝通協調，乃至於政策、制度的檢討與建議，皆展現出高度的專業與責任感。

展望未來，彭金隆說，期許中央存保公司繼續參與國際合作、推動制度與國際接軌，特別在資料驅動監理、建立數位金融風險監控及綠色金融推動等方向，持續與金管會等機關攜手合作，共同強化整體金融體系的穩健與韌性。

金管會 黃天牧 彭金隆 數位金融

延伸閱讀

台股站上2萬5192點創新高 卓揆：為所有投資人拍掌鼓勵

近十年金融規模衝130兆元 金管會彭金隆拋6大韌性藍圖迎戰

政大辦氣候財務評鑑

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

相關新聞

房市活水並沒來 建商：央行應放寬不動產放款比例

針對日前行政院大開新青安房貸水龍頭，央行同步放寬換屋族「先買後賣」的切結期限，從12個月調整至18個月，寶和建設執行副總...

新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角

股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。

存保公司成立40周年 彭金隆：希望未來朝三大面向協助金管會

金管會主委彭金隆今日參與存保公司成立40周年茶會致辭時特別期許，未來存保公司可在資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融...

中央存保40周年 黃天牧揭示未來四大努力方向

中央存保公司成立40周年慶茶會，前金管會主委、現任存保公司董事長黃天牧致辭時指出，存保制度未來有四大努力方向，包括繼續作...

全球人壽產學合作培育 Z 世代菁英 以人為本永續未來

全球人壽懷抱「因為愛 責任在」品牌理念，長期致力於優化人才培育機制，積極布局多元化的學習發展方案，結合數位轉型趨勢與永續...

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。