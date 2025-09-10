中央存保40周年慶 黃天牧籲居安思危、彭金隆談數位與綠色金融合作

中央存款保險公司10日舉行40周年慶茶會，邀請行政院長卓榮泰、金管會主委彭金隆和相關金融機構到場參與，前金管會主委、中央存保公司董事長黃天牧致詞時談及瞬息萬變的國際金融環境指出，要居安思危，因為「最大的危機不在於危機本身，而在於以為危機不會再來」；彭金隆則期許存保公司持續在資料驅動與數位金融監理，以及綠色金融推動方面持續與金管會合作。

黃天牧表示，個人過去因為長期在財政部跟金管會服務，去年9月轉任存保公司服務，所以見證了存保公司過去四十年來的努力及貢獻，存保公司從1985年創立至今，經歷了1990年協助主管機關處理基層金融的經營的問題，到了2000年時期，處理及金融機構退場的改革，2008年又協助處理國際金融危機的因應，面對了各種經濟的風險及金融科技浪潮的挑戰，秉持著保障主管人權益、維護金融穩定的初衷，完成了維護金融穩定的重責大任。

黃天牧認為，儘管過去的成就值得肯定，但仍不可自滿，而是要居安思危，成就固然值得肯定，但是我們不可以自滿，並引用美國著名經濟學家保羅・克魯曼（Paul Krugman）所說的話：「最大的危機不在於危機本身，而在於以為危機不會再來」，因國際金融環境瞬息萬變，2023年幾家中美銀行陸續發生金融危機，提醒我們危機的發生不會提前宣告，因此要用更謹慎的態度不斷精進，將過去的經驗轉化為制度，把過去的教訓轉化為韌性。

彭金隆致詞時表示，存保公司自成立以來，始終肩負保障存款，穩定金融的制度使命，在平時扮演強化金融信心的關鍵角色，也在面對金融變化的時候，展現制度韌性、應變能力，在國家金融安全網是最不可或缺的一環。像是過去在面對1990年代的亞洲金融風暴危機，以及國內本土金融危機，還有2008年全球金融海嘯，存保公司站在穩定金融市場的第一線，為國人築起一道關鍵堅實的安全防線。

面對數位科技快速演進，以及跨境關聯風險升高的趨勢下，金管會非常深切的體認，到現在的金融監理，不能單靠單一機構的合力，更需要適度的合作與預先部署。中央存保公司作為金融安全網重要的一環，近年來與金管會密切的協作，無論是在風險監控、金融特別準備金受託管理的運用，與機構間的溝通協調，乃至於政策、制度的檢討與建議，皆展現出高度的專業與責任感。

展望未來，彭金隆說，期許中央存保公司繼續參與國際合作、推動制度與國際接軌，特別在資料驅動監理、建立數位金融風險監控及綠色金融推動等方向，持續與金管會等機關攜手合作，共同強化整體金融體系的穩健與韌性。