存保公司成立40周年 彭金隆：希望未來朝三大面向協助金管會

金管會主委彭金隆今日參與存保公司成立40周年茶會致辭時特別期許，未來存保公司可在資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融等三大面向，與金管會多方合作，共同強化金融體系的韌性。

彭金隆也指出，回想約30年前他在財政部任職時，面對90年代的亞洲金融風暴、本土金融危機，及2008年金融海嘯，存保都築起重要的安全防線，尤其面對今日的數位科技快速演進，以及跨境關聯風險升高之下，金管會也深切體認到現在金融監理更需要制度合作，而非單一金融機構努力而已，彭金隆並指出存保公司作為金融安全網的重要一環，與金管會密切合作，不論在面對風險的監控、金融特別準備金的受託管理運用、跨機構溝通協調、政策制度檢討與建議都有好表現。

彭金隆表示，未來除了期許存保公司繼續參與國際合作，推動制度及國際接軌，並特別點出新的努力方向，包括了資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融等方向，與金管會多方合作，共同強化金融體系的韌性。