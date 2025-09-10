快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

存保公司成立40周年 彭金隆：希望未來朝三大面向協助金管會

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會主委彭金隆。本報資料照片
金管會主委彭金隆。本報資料照片

金管會主委彭金隆今日參與存保公司成立40周年茶會致辭時特別期許，未來存保公司可在資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融等三大面向，與金管會多方合作，共同強化金融體系的韌性。

彭金隆也指出，回想約30年前他在財政部任職時，面對90年代的亞洲金融風暴、本土金融危機，及2008年金融海嘯，存保都築起重要的安全防線，尤其面對今日的數位科技快速演進，以及跨境關聯風險升高之下，金管會也深切體認到現在金融監理更需要制度合作，而非單一金融機構努力而已，彭金隆並指出存保公司作為金融安全網的重要一環，與金管會密切合作，不論在面對風險的監控、金融特別準備金的受託管理運用、跨機構溝通協調、政策制度檢討與建議都有好表現。

彭金隆表示，未來除了期許存保公司繼續參與國際合作，推動制度及國際接軌，並特別點出新的努力方向，包括了資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融等方向，與金管會多方合作，共同強化金融體系的韌性。

金管會 數位金融 金融海嘯

延伸閱讀

台股站上2萬5192點創新高 卓揆：為所有投資人拍掌鼓勵

近十年金融規模衝130兆元 金管會彭金隆拋6大韌性藍圖迎戰

政大辦氣候財務評鑑

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

相關新聞

房市活水並沒來 建商：央行應放寬不動產放款比例

針對日前行政院大開新青安房貸水龍頭，央行同步放寬換屋族「先買後賣」的切結期限，從12個月調整至18個月，寶和建設執行副總...

新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角

股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。

存保公司成立40周年 彭金隆：希望未來朝三大面向協助金管會

金管會主委彭金隆今日參與存保公司成立40周年茶會致辭時特別期許，未來存保公司可在資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融...

中央存保40周年 黃天牧揭示未來四大努力方向

中央存保公司成立40周年慶茶會，前金管會主委、現任存保公司董事長黃天牧致辭時指出，存保制度未來有四大努力方向，包括繼續作...

全球人壽產學合作培育 Z 世代菁英 以人為本永續未來

全球人壽懷抱「因為愛 責任在」品牌理念，長期致力於優化人才培育機制，積極布局多元化的學習發展方案，結合數位轉型趨勢與永續...

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。