中央存保40周年 黃天牧揭示未來四大努力方向
中央存保公司成立40周年慶茶會，前金管會主委、現任存保公司董事長黃天牧致辭時指出，存保制度未來有四大努力方向，包括繼續作為穩定金融的無聲守護者的角色，強化科技的運用、風險的管理，以及精進問題機構的退場機制，而且會持續參與國際存保協會的各項活動，讓台灣存保制度既穩健又前瞻。黃天牧期許，存保40年是過程，也是起點，將繼續以熱誠、專業、使命感，尤其在變局時將敏捷承擔、調適前行，發生深遠的穩定金融的力量。
包括閣揆卓榮泰、金管會主委彭金隆、以及曾任存保董事長的前閣揆陳冲、曾任銀行局長的前任玉山銀行董事長曾國烈今日都前來慶祝茶會。黃天牧致辭時指出，40幾年來1985年創立至今經歷各種挑戰，包括1990年協助主管機關處理基層金融經營問題，2000年處理問題機構退場、因應2008年國際金融問題，近年來的重點包括了面對新興風險，和金融科技浪潮挑戰，存保公司在每一次挑戰中，都展現完成金融穩定的高度的韌性和使命感。
黃天牧也特別引經濟學家克魯曼的名言指出，最大危機不在危機本身，而在於以為危機不會再來，他強調，國際金融環境的瞬息萬變，危機的發生不會提前宣告，要用更謹慎的態度不斷精進，他也呼籲把過去的經驗化為制度，把過去的教訓轉為韌性。
