快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

中央存保40周年 黃天牧揭示未來四大努力方向

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會前任主委、現任存保董事長黃天牧（右）和現任主委彭金隆，今天在存保40周年茶會合影。記者朱漢崙／攝影
金管會前任主委、現任存保董事長黃天牧（右）和現任主委彭金隆，今天在存保40周年茶會合影。記者朱漢崙／攝影

中央存保公司成立40周年慶茶會，前金管會主委、現任存保公司董事長黃天牧致辭時指出，存保制度未來有四大努力方向，包括繼續作為穩定金融的無聲守護者的角色，強化科技的運用、風險的管理，以及精進問題機構的退場機制，而且會持續參與國際存保協會的各項活動，讓台灣存保制度既穩健又前瞻。黃天牧期許，存保40年是過程，也是起點，將繼續以熱誠、專業、使命感，尤其在變局時將敏捷承擔、調適前行，發生深遠的穩定金融的力量。

包括閣揆卓榮泰、金管會主委彭金隆、以及曾任存保董事長的前閣揆陳冲、曾任銀行局長的前任玉山銀行董事長曾國烈今日都前來慶祝茶會。黃天牧致辭時指出，40幾年來1985年創立至今經歷各種挑戰，包括1990年協助主管機關處理基層金融經營問題，2000年處理問題機構退場、因應2008年國際金融問題，近年來的重點包括了面對新興風險，和金融科技浪潮挑戰，存保公司在每一次挑戰中，都展現完成金融穩定的高度的韌性和使命感。

黃天牧也特別引經濟學家克魯曼的名言指出，最大危機不在危機本身，而在於以為危機不會再來，他強調，國際金融環境的瞬息萬變，危機的發生不會提前宣告，要用更謹慎的態度不斷精進，他也呼籲把過去的經驗化為制度，把過去的教訓轉為韌性。

董事長 黃天牧

延伸閱讀

台股站上2萬5192點創新高 卓揆：為所有投資人拍掌鼓勵

近十年金融規模衝130兆元 金管會彭金隆拋6大韌性藍圖迎戰

政大辦氣候財務評鑑

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

相關新聞

房市活水並沒來 建商：央行應放寬不動產放款比例

針對日前行政院大開新青安房貸水龍頭，央行同步放寬換屋族「先買後賣」的切結期限，從12個月調整至18個月，寶和建設執行副總...

新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角

股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。

存保公司成立40周年 彭金隆：希望未來朝三大面向協助金管會

金管會主委彭金隆今日參與存保公司成立40周年茶會致辭時特別期許，未來存保公司可在資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融...

中央存保40周年 黃天牧揭示未來四大努力方向

中央存保公司成立40周年慶茶會，前金管會主委、現任存保公司董事長黃天牧致辭時指出，存保制度未來有四大努力方向，包括繼續作...

全球人壽產學合作培育 Z 世代菁英 以人為本永續未來

全球人壽懷抱「因為愛 責任在」品牌理念，長期致力於優化人才培育機制，積極布局多元化的學習發展方案，結合數位轉型趨勢與永續...

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。