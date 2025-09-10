快訊

遭考生抨擊...作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

興達電廠爆炸！天然氣洩漏點找到了 台電道歉喊不會逃避責任

遭考生抨擊！作文題「我的媽媽是代理孕母」掀議 承辦北模翰林出版致歉了

近十年金融規模衝130兆元 金管會彭金隆拋6大韌性藍圖迎戰

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會主委彭金隆10日在「2025國家安全及經濟韌性論壇」發表專題演講，強調台灣金融市場發展需奠基在「維持金融安全」與「市場持續創新發展」兩大基礎，並提出六大面向，打造安全與發展並進的韌性金融市場。

彭金隆指出，過去十年間，台灣金融業量體已逼近新台幣130兆元，銀行存款增加七成，壽險資產翻倍，境內基金更成長逾四倍，顯示金融不僅支撐經濟發展，更是國家競爭力關鍵。如何在持續擴張中兼顧穩健與發展，成為當前監理政策的核心。

在政策面，金管會提出六大方向：

一是強化資本韌性與風險管理。銀行平均資本適足率逾10.5%，六家系統性銀行須符合更高標準，以降低潛在衝擊。金管會每兩年實施壓力測試，今年更納入關稅與地緣政治變化，檢驗業者抗壓能力。

保險業則將於明年導入IFRS 17與新一代清償能力制度，藉此強化資產負債管理與經營透明度，提升長期穩健性。

二是提升資安與營運韌性。要求金融業落實備援與資安演練，確保資料安全與服務不中斷。同時督促公會完成「金融機構資訊作業韌性規範」，以因應新型態資安威脅。

三是健全市場紀律與公司治理。監理重點放在四大面向：保障股東權益、平等對待股東、強化董事會運作，以及提升資訊透明度，並持續修正法令，確保金融機構治理架構能與永續發展接軌。

四是發展虛擬資產監理。虛擬資產服務業（VASP）已從聲明制進入登記制，首批業者預計於9月底完成納管。

金管會也已送出「虛擬資產管理專法」草案，建立明確規範，並支持發展如現實世界資產（RWA）等新興數位金融，期望台灣能比照美、歐建立完整制度。

五是落實消費者權益與普惠金融。推動「金融大回饋計畫」與友善服務，並強化打詐防護。

六是促進創新與國際鏈結。亞洲資產管理中心政策已展現成效，高雄專區7月正式揭牌，吸引超過50家金融機構簽署合作備忘錄，逾20家業者進駐，有助提升台灣在國際金融版圖中的地位。

同時，金融科技聯盟、永續金融政策也在推進，將數位與綠色浪潮轉化為新競爭力。

彭金隆指出，金融安全與市場發展並非對立，而是相互依存。金管會將持續以「兩大基礎、六大面向」為核心，推動台灣金融市場在全球挑戰中保持高度韌性，並在變局中展現活力。

資安 金管會 金融業 彭金隆

延伸閱讀

政大辦氣候財務評鑑

南山人壽永續健康論壇／金管會：化挑戰為機會

金管會拚亞洲那斯達克 擬鬆綁法規

在野促調查泓徳聯貸案 財政部金管會2周內提報告

相關新聞

房市活水並沒來 建商：央行應放寬不動產放款比例

針對日前行政院大開新青安房貸水龍頭，央行同步放寬換屋族「先買後賣」的切結期限，從12個月調整至18個月，寶和建設執行副總...

新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角

股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。

存保公司成立40周年 彭金隆：希望未來朝三大面向協助金管會

金管會主委彭金隆今日參與存保公司成立40周年茶會致辭時特別期許，未來存保公司可在資料驅動監理、數位金融風險監控，綠色金融...

中央存保40周年 黃天牧揭示未來四大努力方向

中央存保公司成立40周年慶茶會，前金管會主委、現任存保公司董事長黃天牧致辭時指出，存保制度未來有四大努力方向，包括繼續作...

全球人壽產學合作培育 Z 世代菁英 以人為本永續未來

全球人壽懷抱「因為愛 責任在」品牌理念，長期致力於優化人才培育機制，積極布局多元化的學習發展方案，結合數位轉型趨勢與永續...

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。