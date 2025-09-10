渣打銀攜手第一金投信 推首檔「未具證券投資信託基金性質」基金

積極響應政府打造台灣成為「亞洲資產管理中心」願景，渣打國際商業銀行今舉辦「合作共贏、領航新格局」高資產財富管理策略記者會，由渣打集團財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）特別來台出席盛會，攜手策略聯盟夥伴保誠人壽及第一金投信，強強聯手宣布推出為高雄資產管理專區針對高資產客戶需求所規劃的獨特財富管理方案。

尚明洋強調，渣打在台灣以漸進策略布局高資產財管領域，率先於2025年7月進駐亞洲資產管理中心高雄專區，8月攜手保誠人壽，為首家推出「保費融資」服務之外商銀行，展示金融跨域結盟新模式，正是看好全球財富管理成長趨勢的持續投資。在集團未來五年財管業務達成雙位數成長的目標下，台灣市場的成長潛力十分可觀。

除了與保誠人壽強強聯手外，渣打銀行也宣布與第一金投信以及博楓橡樹財富管理公司(Brookfield Oaktree Wealth Solutions)為高雄資產專區之高資產客戶引進首檔於國際銀行信託平台推出的「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸策略類型產品，持續加快渣打進駐亞洲資產管理中心後的產品與服務推出速度，透過投資於非傳統的股票、債券、現金以外的資產（如私募信貸、私募股權、實質資產等），為高資產客戶降低投資組合的整體波動，以期達到分散風險、增強報酬機會與抵抗通膨的目標。

面對財富管理需求多元的高資產客群，渣打銀行將不斷豐富財富管理方案的選擇，未來將持續推出包括金融資產組合融資（Lombard Lending）等在內的進階方案，為客戶提供與國際同步的財富管理服務。