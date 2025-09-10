快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

渣打銀攜手第一金投信 推首檔「未具證券投資信託基金性質」基金

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

積極響應政府打造台灣成為「亞洲資產管理中心」願景，渣打國際商業銀行今舉辦「合作共贏、領航新格局」高資產財富管理策略記者會，由渣打集團財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋（Samir Subberwal）特別來台出席盛會，攜手策略聯盟夥伴保誠人壽及第一金投信，強強聯手宣布推出為高雄資產管理專區針對高資產客戶需求所規劃的獨特財富管理方案。

尚明洋強調，渣打在台灣以漸進策略布局高資產財管領域，率先於2025年7月進駐亞洲資產管理中心高雄專區，8月攜手保誠人壽，為首家推出「保費融資」服務之外商銀行，展示金融跨域結盟新模式，正是看好全球財富管理成長趨勢的持續投資。在集團未來五年財管業務達成雙位數成長的目標下，台灣市場的成長潛力十分可觀。

除了與保誠人壽強強聯手外，渣打銀行也宣布與第一金投信以及博楓橡樹財富管理公司(Brookfield Oaktree Wealth Solutions)為高雄資產專區之高資產客戶引進首檔於國際銀行信託平台推出的「未具證券投資信託基金性質」境外私募信貸策略類型產品，持續加快渣打進駐亞洲資產管理中心後的產品與服務推出速度，透過投資於非傳統的股票、債券、現金以外的資產（如私募信貸、私募股權、實質資產等），為高資產客戶降低投資組合的整體波動，以期達到分散風險、增強報酬機會與抵抗通膨的目標。

面對財富管理需求多元的高資產客群，渣打銀行將不斷豐富財富管理方案的選擇，未來將持續推出包括金融資產組合融資（Lombard Lending）等在內的進階方案，為客戶提供與國際同步的財富管理服務。

渣打銀行 財富管理

延伸閱讀

仁新子公司募資83億元

國泰世華財管勇奪三大獎

國泰世華銀行推《固定收益》、《另類投資》雙指南 強化長期投資視野

證交所：開放券商設置簡易分支機構 帶來三大效益

相關新聞

房市活水並沒來 建商：央行應放寬不動產放款比例

針對日前行政院大開新青安房貸水龍頭，央行同步放寬換屋族「先買後賣」的切結期限，從12個月調整至18個月，寶和建設執行副總...

新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角

股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。

台股站上2萬5192點創新高 卓揆：為所有投資人拍掌鼓勵

中央存保公司今日下午舉行成立40周年茶會，適逢台股站上25192.59點的新高，行政院長卓榮泰上台致辭時指出，下午一碰到...

全球人壽產學合作培育 Z 世代菁英 以人為本永續未來

全球人壽懷抱「因為愛 責任在」品牌理念，長期致力於優化人才培育機制，積極布局多元化的學習發展方案，結合數位轉型趨勢與永續...

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高...

美下周降息！銀行推月底前快閃美元高利活定存方案 高利4.4%~10%任選

市場高度預期美國聯準會(Fed)將於9月17日會議決定再次啟動降息，讓一般民眾、小資族乃至銀行財富管理高資產客戶都熱中相...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。