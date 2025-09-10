全球人壽產學合作培育 Z 世代菁英 以人為本永續未來

全球人壽懷抱「因為愛 責任在」品牌理念，長期致力於優化人才培育機制，積極布局多元化的學習發展方案，結合數位轉型趨勢與永續發展理念，打造專業、創新、以人為本的職涯發展環境。透過推動產學合作計畫，建立實習與人才養成制度，不僅培育企業內部關鍵人才，更積極注入Z世代活力，吸引年輕優秀學子將全球人壽視為職涯起點的理想選擇。

在產學合作方面，全球人壽與多所國內大專院校建立穩定夥伴關係，提供實習機會積極培養年輕人才，透過業師課程協作及職場導師帶領，以跨領域專案合作和先進技術研究，致力成為Z世代年輕人才心中的職涯首選。

在推動產學合作人才培育的歷程中，全球人壽獲得學界許多專家學者的支持與投入，其中，特別值得一提的是中原大學孫天佑老師。孫老師長年擔任全球人壽產學合作的重要夥伴，不僅學術素養深厚，更耐心指引學生跨域思考，激發創意思維，讓學生在學習之餘，也能精準接軌產業需求，累積實務經驗，成功協助全球人壽完成多項重要系統應用的雛型與優化，是全球人壽與學界的重要橋樑。

全球人壽與中原大學產學合作自108年迄今已有6年之久，累積參與實習專案的學生人數達31人，其中14位同學更於畢業後成為正式員工。在為期6年共12期的產學合作專案中，研究主題包含有自然語言技術導入、語音轉文字識別技術導入、高齡錄音語音辨識以及異常檢核應用與統計分析等。專案研究之成果也成功應用於公司各項實務作業上，包含「Help Desk虛擬助理」與客服系統，透過研究機器學習的技術所訓練出之模型，優化行政作業流程進而提升服務效率。

有鑑於和中原大學多年厚實的產學合作情誼，今年7月孫老師屆齡退休時，全球人壽相關部門同仁暨中原大學師生們，特別為孫老師舉辦榮退感恩歡送會，感謝孫老師多年來在推動產學合作上的無私奉獻與悉心指導，其專業典範將深深影響著一代又一代的年輕學子，並為孫老師的退休生活致予由衷祝福。

未來，全球人壽將持續深化拓展與校園的連結，建構支持青年成長與創新的平台，透過產學實習專案合作、技術研究與永續教育，讓年輕世代在全球人壽找到價值、發揮潛能，持續實踐全球人壽「以人為本，利己利他的永續企業」願景。