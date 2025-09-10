瑞士百達：股票及債券都偏貴 續看多新興市場

瑞士百達資產管理指出，總體來看，百達全球商業活動指標已轉為正向。股票及債券整體都已偏貴，不過，新興市場受惠於內需強勁，有助於抵禦關稅帶來的衝擊。

百達分析，美國經濟前景改善，停滯性通貨膨脹風險依然存在，但經濟增長展現出一定韌性，關稅對通膨的影響也比預期更為緩慢。個人消費放緩及住宅投資疲弱，仍令人擔憂。

百達指出，歐元區也出現正面跡象。信心指標持續改善，隨著消費者開始使用超額儲蓄，內需有望回升。長期來看，德國擴大公共支出的決定將進一步支撐經濟增長。日本經濟前景複雜，出口強勁支撐增長，但內需仍然疲弱。

百達估值指標顯示，債券和股票目前都偏貴。雖然歐元區和日本股票不久前還非常便宜，但現在已經沒有那麼便宜了。美國科技股帶動的企業獲利強勁反彈，為股市提供支撐，這種規模的反彈在非經濟衰退時期很罕見。

百達指出，考慮到現在估值很高，預期未來12個月全球股票的本益比會收縮8%。過去18個月表現不佳的優質股（部分原因是之前大家過度擁擠交易）現在又開始變得有吸引力。在固定收益方面，通膨連結債券和英國公債同樣值得關注。

百達的技術指標對股票仍然正面，因為這波漲勢已經從科技股擴散到其他產業。儘管美股最近幾個月大漲，但整體投資人情緒和持股部位並沒有到極度偏多。唯一明顯的例外是日本股票，已經有點過熱。

就個別區域來說，新興市場股票依然是全球市場的亮點，預期未來數月將有不錯的報酬。即使面對美國關稅，新興市場展現出韌性，主要因為內需強勁，幫助減緩貿易中斷的衝擊。新興國家的經濟成長率比成熟國家高約2個百分點，這是2000年代初以來最大的差距。