一卡通攜手聯邦銀行 推動企業減碳平台

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
一卡通10日宣布與聯邦銀行深化合作，聯邦銀行成為首家採用「一卡通企業減碳平台」的企業，透過數位工具精準掌握碳排放數據，加速邁向淨零轉型。照片／一卡通提供
一卡通10日宣布與聯邦銀行深化合作，聯邦銀行成為首家採用「一卡通企業減碳平台」的企業，透過數位工具精準掌握碳排放數據，加速邁向淨零轉型。照片／一卡通提供

響應主管機關推動公司治理與環境永續的決心，iPASS一卡通10日宣布與聯邦銀行深化合作，聯邦銀行成為首家採用「一卡通企業減碳平台」的企業，透過數位工具精準掌握碳排放數據，加速邁向淨零轉型。

聯邦銀行董事長林鴻聯表示，永續發展已是全球企業的共同使命。此次與iPASS一卡通合作導入「企業減碳平台」，不僅有助於我們能以更科學的方式，精準地瞭解員工通勤碳排放數據，也能將永續理念傳達給全體同仁，推動環保意識融入企業文化，這不僅是法規要求，更是我們作為金融業的社會責任。

隨著證交所發布2025年公司治理評鑑新增多項永續指標，企業揭露溫室氣體排放資訊已是刻不容緩的任務。然而，傳統碳盤查作業費時費力，且資料準確性難以即時掌握。「一卡通企業減碳平台」正為此而生，協助企業快速完成碳盤查與報告生成，顯著節省時間、人力，並提升確信與查證效率。

一卡通董事長廖泰翔對此也表示，一卡通企業減碳平台的核心競爭力，在於其數據的公信力與可靠性。通過英國標準協會（BSI）國際驗證數據，不僅保障了數據的真實性，也為企業提供了可信賴的報告依據。聯邦銀行作為第一家採用此平台的企業，是市場重要的指標，我們相信透過此合作，將能吸引更多企業夥伴加入，共同打造一個以數據為基礎的永續商業生態圈。

聯邦銀行作為首家導入此平台的合作夥伴，不僅能利用其獨立合併報表與碳排放分析，即時掌握數據變化，迅速調整並優化減碳策略。同時，也能藉由平台精準計算員工通勤搭乘不同運具的減碳成效，讓永續行動更具體。

淨零轉型需要集結眾人之力，不僅要從企業端落實減碳，更需要讓永續意識深入每個人的生活。「一卡通企業減碳平台」與聯邦銀行的合作，展現了企業層面的決心與行動力。iPASS一卡通旗下電支品牌iPASS MONEY目前擁有超過700萬用戶，穩居全台灣第一電支品牌，數據附能讓減碳成果不再只是抽象概念，而是透過具體的數據紀錄，讓減碳真正融入生活中。

iPASS一卡通未來也將持續以數位科技協助企業與個人實踐永續目標，為台灣淨零轉型進程貢獻心力。此次與聯邦銀行的合作，不僅是企業永續的典範，也為金融產業樹立了新的標竿，期待未來能有更多企業加入，共同打造永續的社會。

平台 減碳 一卡通

