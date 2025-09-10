快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高價；而新台幣匯價早盤更升破30.3元，午盤以30.249元暫收，強升1.31角，成交量也放大至8.67億美元。

匯銀表示，近期外資款匯入又急又快，推升新台幣在9月強勁回升。昨日外資單日買超台股達356.5億元，創今年第七大單日買超紀錄，並已連續六個交易日站在買方，累計買超金額突破千億元，達1,063.47億元。

統計9月以來，至今早盤中最高匯價30.24元，新台幣兌美元匯價已升值4.88角。

外資 新台幣

延伸閱讀

台股開盤直衝2萬5再刷歷史新高！網謹慎：不會一直漲…今天會開高走低

謝金河：沒營業額公司股價炒上天！網揶揄「反指標」台股續噴

台股資金行情燒…成交量重返5千億 指數、市值再創新高

台達電擠進市值2兆俱樂部 台股第四檔 昨股價爆量大漲改寫新紀錄

相關新聞

新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角

股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。

不鬆綁將引發次貸風暴？建經專家：銀行貸到天條上限還差3兆元

行政院日前拍板新青安自9月1日起，承作金額不計入銀行法72之2條額度。台中建經協會理事長楊志鵬表示，如此鬆綁無法解決目前...

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高...

美下周降息！銀行推月底前快閃美元高利活定存方案 高利4.4%~10%任選

市場高度預期美國聯準會(Fed)將於9月17日會議決定再次啟動降息，讓一般民眾、小資族乃至銀行財富管理高資產客戶都熱中相...

10月15日起進港船舶實施 P&I 新制 航港局籲及早投保合規保險人

為提升我國港口及周邊海域海事安全並維護船東權益，航港局將自114年10月15日起實施「進港船舶船東責任保險(P&I)審查...

南山人壽2024年永續報告書出爐 尹崇堯：聚焦三核心推動永續健康

南山人壽發布2024年永續報告書，南山人壽董事長暨企業永續委員會召集人尹崇堯指出，響應政府成立「國家氣候變遷對策委員會」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。