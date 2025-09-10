熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角
台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高價；而新台幣匯價早盤更升破30.3元，午盤以30.249元暫收，強升1.31角，成交量也放大至8.67億美元。
匯銀表示，近期外資款匯入又急又快，推升新台幣在9月強勁回升。昨日外資單日買超台股達356.5億元，創今年第七大單日買超紀錄，並已連續六個交易日站在買方，累計買超金額突破千億元，達1,063.47億元。
統計9月以來，至今早盤中最高匯價30.24元，新台幣兌美元匯價已升值4.88角。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言