熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高價；而新台幣匯價早盤更升破30.3元，午盤以30.249元暫收，強升1.31角，成交量也放大至8.67億美元。

匯銀表示，近期外資款匯入又急又快，推升新台幣在9月強勁回升。昨日外資單日買超台股達356.5億元，創今年第七大單日買超紀錄，並已連續六個交易日站在買方，累計買超金額突破千億元，達1,063.47億元。

統計9月以來，至今早盤中最高匯價30.24元，新台幣兌美元匯價已升值4.88角。