快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

美下周降息！銀行推月底前快閃美元高利活定存方案 高利4.4%~10%任選

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

市場高度預期美國聯準會(Fed)將於9月17日會議決定再次啟動降息，讓一般民眾、小資族乃至銀行財富管理高資產客戶都熱中相對安全無風險的存款配置，銀行資料更顯示高資產客戶7月底配置存款比重逾47%，Fed會議前多家銀行推出活動期限9月底的快閃美元高利定存或高利活存商品，提供民眾配置美元資產鎖住高利、資金暫泊地選擇。

安泰銀行（2849）今天宣布推出期限只到9月底的快閃美元定存專案，兼具「本金保障」、「固定收益」特性，新推的「泰美利」美元高利定存專案只要以新資金存入，且有安泰銀已有往來的客戶，依往來資產級距最高可享6個月期定存4.4%優惠年利率，提供客戶在降息循環中搶先布局鎖定高利收益，同時兼顧降低資產波動與提升整體穩健收益的成效。

王道銀行（2897）提高新開戶優惠美元高利定存1個月期10%優惠，小資族可以1,000美元起存，實力較豐厚、薪資較高的白領菁英，也可存最高1萬美元，賺高利10%更有感。相關專案期間只到9月底，並且不綁其他理財方案，也無須是貴賓大戶，只要新客戶都一體適用款待，天期長短適中、額度相對親民。

此外，王道銀行還提供不分新舊戶皆可享的新資金美元定存優惠，期限也是至9月30日止，客戶於王道銀行當下存款總餘額較2025年7月31日日終餘額的新增存款，即可享美元定存3個月期優惠年利率5%，單筆起存金額只要300美元，單筆上限為10萬美元，每人最多可存30筆。

凱基銀行9月底前提供3個月期美元高利定存新戶最高享5.25%、新資金5%的優惠，起存門檻3萬美元以上，另外同步推出美元高利活存，只要新增資金5,000美元以上，新戶活存享高利3.9%、新資金3.6%。

定存 王道銀行

延伸閱讀

金居（8358）超妖股能追？哲哲「主力邊拉邊出」：買的是勇者、做空是傻瓜

00982B領漲！降息預期狂飆…債市買盤湧入 長天期投等債竄出頭

美勞工統計局公布最新數據…就業減弱 降息機率增

小摩：Fed轉向 美股恐利多出盡

相關新聞

新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角

股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。

不鬆綁將引發次貸風暴？建經專家：銀行貸到天條上限還差3兆元

行政院日前拍板新青安自9月1日起，承作金額不計入銀行法72之2條額度。台中建經協會理事長楊志鵬表示，如此鬆綁無法解決目前...

熱錢回流台北股匯「雙響炮」 新台幣午盤再升1.31角

台北股匯市今早再呈現股漲匯升「雙響炮」，外資匯入買超台股，使加權指數大漲逾300點，衝上25,200點之上，再創歷史新高...

美下周降息！銀行推月底前快閃美元高利活定存方案 高利4.4%~10%任選

市場高度預期美國聯準會(Fed)將於9月17日會議決定再次啟動降息，讓一般民眾、小資族乃至銀行財富管理高資產客戶都熱中相...

10月15日起進港船舶實施 P&I 新制 航港局籲及早投保合規保險人

為提升我國港口及周邊海域海事安全並維護船東權益，航港局將自114年10月15日起實施「進港船舶船東責任保險(P&I)審查...

南山人壽2024年永續報告書出爐 尹崇堯：聚焦三核心推動永續健康

南山人壽發布2024年永續報告書，南山人壽董事長暨企業永續委員會召集人尹崇堯指出，響應政府成立「國家氣候變遷對策委員會」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。