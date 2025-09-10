美下周降息！銀行推月底前快閃美元高利活定存方案 高利4.4%~10%任選

市場高度預期美國聯準會(Fed)將於9月17日會議決定再次啟動降息，讓一般民眾、小資族乃至銀行財富管理高資產客戶都熱中相對安全無風險的存款配置，銀行資料更顯示高資產客戶7月底配置存款比重逾47%，Fed會議前多家銀行推出活動期限9月底的快閃美元高利定存或高利活存商品，提供民眾配置美元資產鎖住高利、資金暫泊地選擇。

安泰銀行（2849）今天宣布推出期限只到9月底的快閃美元定存專案，兼具「本金保障」、「固定收益」特性，新推的「泰美利」美元高利定存專案只要以新資金存入，且有安泰銀已有往來的客戶，依往來資產級距最高可享6個月期定存4.4%優惠年利率，提供客戶在降息循環中搶先布局鎖定高利收益，同時兼顧降低資產波動與提升整體穩健收益的成效。

王道銀行（2897）提高新開戶優惠美元高利定存1個月期10%優惠，小資族可以1,000美元起存，實力較豐厚、薪資較高的白領菁英，也可存最高1萬美元，賺高利10%更有感。相關專案期間只到9月底，並且不綁其他理財方案，也無須是貴賓大戶，只要新客戶都一體適用款待，天期長短適中、額度相對親民。

此外，王道銀行還提供不分新舊戶皆可享的新資金美元定存優惠，期限也是至9月30日止，客戶於王道銀行當下存款總餘額較2025年7月31日日終餘額的新增存款，即可享美元定存3個月期優惠年利率5%，單筆起存金額只要300美元，單筆上限為10萬美元，每人最多可存30筆。

凱基銀行9月底前提供3個月期美元高利定存新戶最高享5.25%、新資金5%的優惠，起存門檻3萬美元以上，另外同步推出美元高利活存，只要新增資金5,000美元以上，新戶活存享高利3.9%、新資金3.6%。