新台幣升勢不停 午盤勁揚1.31角
股匯齊揚，台股續創高點，新台幣早盤升值，午盤收在30.249元，勁升1.31角，成交量擴大到8.67億美元。
匯銀主管表示，新台幣近期強勢，今日早盤一度回貶，不過隨著外資熱錢搶進，新台幣由貶轉升，快速突破30.3元關卡，一路升勢強勁到午盤。
此外，出口商拋匯力道轉強，也讓新台幣升值腳步加快。匯銀主管認為，從成交量放大來看，資金匯入比預期的大，中央銀行絕對不會坐視不管，「進場調節應該可以預期」，午盤後新台幣升勢可望收斂，否則出口商恐怕又要叫苦連天。
