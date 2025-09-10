彭金隆：兼顧安全與發展創新 打造韌性金融監理架構

金管會主委彭金隆今天表示，金融市場必須建構在金融安全、發展與創新兩大基礎之上，盼打造具有韌性的金融監理架構，以及有紀律、重秩序、有願景、有活力的金融市場。

彭金隆今天出席「2025國家安全及經濟韌性論壇」，以「建立安全與發展並進的韌性金融監理」為題發表專題演講。

彭金隆表示，台灣整體金融業量體已達將近新台幣130兆元，金融永遠是經濟背後的支持，也是國家非常關鍵重要的產業，必須讓金融市場持續成長，同時確保安全穩定。他認為，台灣金融市場必須建構在「維持金融安全」及「市場持續創新發展」兩大基礎下，打造有紀律、重秩序、有願景、有活力的金融市場。

彭金隆說明，對於強化金融業資本韌性與風險管理，金融業對標國際標準，已有6家銀行被列為系統性重要銀行（D-SIBs），嚴格管控系統性風險，另為強化韌性，金管會每2年進行一次壓力測試，包括關稅及地緣政治變化等，確保金融市場具備足夠韌性。

台灣明年將實施國際財務報導準則（IFRSs）第17號保險合約，彭金隆表示，明年保險業將推動實施IFRS17及新一代清償能力制度，藉此提升其經營透明度，並透過會計接軌強化資產負債管理，落實保險業經營韌性，「這套新的制度並不是要讓大家做不下去，而是讓大家永遠都能做下去」。

彭金隆提及，在進行金融韌性管理過程中，另一個非常重要的面向是落實消費者權益和普惠金融，金融業是特許事業，除了專注在專業經營，更重要的是其擔負的社會責任，金管會也再三提醒金融業，一定要兼顧保護消費者權益和普惠金融。

對於創新發展，彭金隆表示，金管會推動亞洲資產管理中心，推出5大計劃、16項措施，今年7月為亞洲資產管理中心高雄專區揭牌後，已有50家金融機構與高雄市政府簽訂備忘錄，並有超過20家金融機構進駐，希望藉此提升金融業，因為，與國際鏈結越強，台灣韌性就越強，對國家安全將有非常大的幫助。

面對金融科技發展，彭金隆提及，台灣無法置外於這波金融數位浪潮，金融業必須把挑戰轉為機會，因此金管會鼓勵金融業成立金融科技聯盟、支持發展新興數位金融，包括虛擬資產服務業、現實世界資產（RWA）等，都是未來要努力的。

彭金隆說明，台灣也在永續金融接軌國際，這些做得好將可提升韌性，因為面對氣候變遷，金融支持是非常重要的，這塊要持續推動。他說，盼打造具有韌性的金融監理架構，並建立一個安全與發展並進、具有韌性的新金融市場。