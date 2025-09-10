國泰人壽業務平台導入三 AI 功能 助攻業務行銷數位力

國泰人壽持續推動數位轉型，第四屆數位業務發表會近日登場，發表AI創新應用及數位工具升級成果。會中亮點包括升級業務行銷工具「新業務平台 NAP 3.0」（New agent Platform, NAP）導入三大AI功能，並率先試辦「全場景人臉辨識計畫」，以提升業務通路服務效率與專業能力；並特地邀請新加坡保險同業MDRT（百萬圓桌會員）業務菁英參加，同台分享跨世代客群溝通與數位轉型實務經驗，泰國人壽更派出策略創新長等高階主管來台參與盛會，期能攜手海外同業彼此交流，為國壽業務部隊經營開創新視野。本次發表會活動吸引逾400位業務人員到場，另有2萬人透過線上直播參與，創下發表會收視人數歷史新高。

國泰人壽自2022年起每年舉辦數位業務發表會，透過新技術、新應用發表，協助業務人員更掌握科技趨勢與善用工具提升工作效率。國泰人壽總經理劉上旗於發表會中表示：「國泰人壽的數位工具不斷進化，NAP從5年前戰情室藍圖規畫，現已成為業務同仁日常工作不可或缺的工具，落實了效率工作與輕鬆生活的承諾，期許進入AI時代，國壽同仁以更堅實的底氣疾風前行。」強調保險服務已邁入智慧新時代，作為台灣保險業數位轉型的先驅，國泰人壽持續投入創新科技，為業務夥伴打造全方位的數位工作環境。

此次發表的「新業務平台NAP 3.0」導入三大AI新功能：一是「文件智慧識別」，透過AI大型語言模型（LLM）輔助智慧字元辨識技術（Intelligent Character Recognition，簡稱ICR），當業務夥伴為客戶進行保單健檢時，不需手動輸入，就能透過ICR拍照將資料正確帶入相關欄位；二是「自動生成圖文」，讓業務夥伴運用AI自製賀卡轉傳給客戶，利用生成式AI技術產生各類情境圖文，讓業務員有源源不絕的話題可以拜訪客戶；三是「AI COACH口袋教練」，能協助業務人員模擬真實銷售情境，透過話術指導與即時修正建議，提升與客戶溝通的精準度與專業服務水準。再搭配「FitBack健康吧」增進與客戶的互動，提供完整且深度的保險資訊，成為業務人員的最強後援。

「新業務平台NAP 3.0」平台使用率已達到100%，深獲業務人員肯定，今年國泰人壽更率先實現試辦「全場景人臉辨識計畫」，應用於投保、保單變更、保費付款授權、理賠申請及據點臨櫃辦理等五大保險服務流程，業務夥伴可協助客戶使用NAP平台完成人臉註冊，暢行國泰人壽全服務平台，除了讓客戶能享受快速、安全且便利的數位服務，亦能強化業務通路的服務效率，預計年底前將全面推行。