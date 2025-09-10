台灣人壽「e起趣旅行」旅平險 銅板價、高保障

2025年下半年連假大爆發，出遊旺季必備旅平險！中信金（2891）旗下台灣人壽提醒，開心出遊旅平險不能少，台灣人壽「e起趣旅行平安保險」提供24小時網投通路，保額銅板價、3分鐘即可完成投保，而且手機就可搞定三代出遊保障，讓旅程有保庇又安心。

即日起至12月連假輪番登場，從教師節、中秋節、國慶日、光復節共有四次連續假期，加上行憲紀念日可請1天假湊成4天連假，許多民眾已經提前規劃出遊行程。台灣人壽統計客戶投保需求，高達82.8%旅平險保戶是赴國外旅遊，其中首選日本占43.1%；旅遊天數則以5天內輕旅行為主流、占51.4%。基隆直達石垣島海上航線即將開通，想體驗日本文化、又愛海島風情的國人，將有新的旅遊體驗選項。

台灣人壽「e起趣旅行」旅平險保費親民且享高額保障，除意外、身故、失能及傷害醫療險保障外，至日本旅遊保障升級享理賠金1.5倍，還能加購海外醫療附約，一次保足急診、門診及住院保障，並提供海外24小時緊急援助服務；18足歲至80歲均可不受時空限制24小時線上投保，一機在手3分鐘就搞定，父母還能幫0至未滿7足歲孩子投保，快速完成全家保障。