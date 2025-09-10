不鬆綁將引發次貸風暴？建經專家：銀行貸到天條上限還差3兆元

行政院日前拍板新青安自9月1日起，承作金額不計入銀行法72之2條額度。台中建經協會理事長楊志鵬表示，如此鬆綁無法解決目前房貸問題，政府應全面解除購屋者限貸，否則會因龐大餘屋的賣壓產生房價的崩跌。

楊志鵬表示，根據估算，未來三年半將有47萬戶新屋產出，以每戶平均房貸以1200萬計，額度需要5.64兆元，而所有銀行72-2額度，即使都貸放到30%上限，也僅剩2.56兆額度，還差3兆。

若以28.5%為上限，則可貸額度僅剩1.8兆，差3.8兆，何況央行以行政命令管理手段要求銀行以去年6月30貸款餘額為上限，可貸額度更少。

他表示，央行怕發生次貸風暴而限貸，而次貸風暴發生的前提，是房價低於貸款額。

目前房屋超額供給嚴重，房價已下跌，只是建商透過贈家電、裝潢等變相降價，以維持實價登錄。但龐大的房屋如果持續得不到房貸或是貸款成數很少，將使賣壓加重、房價崩跌，一旦房價低於貸款額就容易引發次貸風暴。

楊志鵬表示，目前將取得使照或已開工房子，數量這麼多，已無法阻止減量產出，要化解危機，首先就是央行18個月限期開發命令要撤除，目前市場房屋數量已超額供給嚴重，建商已不敢推案，會開工的多因銀行要收回土地貸款，被迫限期開發，如此只會使讓房屋供給量更加超額，讓房屋市場病態更嚴重。

另外就是要全力支撐房貸，要把之前放出去的新青安貸款都不計入72-2條，薄利的新青安要求八大行庫承作，它們72-2額度已被新青安佔滿，沒有空間承作較高收益房貸，這樣對行庫並不公平。

此外，購屋者原購房價格有憑有據、有金流可稽，貸款時應依銀行貸款鑑估作業採穩健保守原則慣例，時價高於買價採買價認定；若時價低於買價則採時價認定，而不是全面限貸。

楊志鵬呼籲賴清德總統，由行政院主導引金管會、財政部產生共識後，說服央行全面解除購屋者限貸，否則會因龐大餘屋的賣壓產生房價崩跌，甚至崩盤引發次貸風暴，到那時對新青安貸款者好意也變成壞意而失去民心。