南山人壽2024年永續報告書出爐 尹崇堯：聚焦三核心推動永續健康

南山人壽發布2024年永續報告書，南山人壽董事長暨企業永續委員會召集人尹崇堯指出，響應政府成立「國家氣候變遷對策委員會」及「健康台灣推動委員會」，南山人壽構建「永續健康」策略藍圖，涵蓋環境健康、個人健康與社會健康等三大核心，聚焦身心與財務健康、責任投資、環境保護、多元共融及公益行動等關鍵議題，透過公私部門協作、資源整合與跨界合作，推動永續健康願景的落實，厚實台灣的健康資本。

尹崇堯說，近年來，全球面臨日益嚴峻的極端氣候挑戰與複雜多變的地緣政治局勢，穩定且永續的社會發展已成為全球關注的核心議題。作為台灣最大的獨立保險公司，南山人壽持續精進管理實務與營運效能，彙整內、外部資源，積極推動永續發展，期望在健康與共融領域發揮深遠影響力。

在國際層面，南山人壽去年再度參與聯合國氣候變遷大會（COP29）周邊會議―世界氣候高峰會（WCS），並以「氣候韌性與健康：以金融策略締造更健康的未來（Climate Resilience and Health – Financing Strategies for a Healthier Future）」為主題，向全球展示南山如何透過核心業務與公益倡議，實現永續健康願景，積極展現台灣企業於國際社群中的責任與貢獻。

回顧2024年，南山人壽在穩健經營的同時，通過科學基礎減量目標（SBTi）審查、成立碳管理小組，並獲得《台灣淨零行動聯盟》頒發的淨零綠級標章認證。此外，南山榮獲多項國內、外重要獎項，除入選《TCSA 2024 第十七屆台灣企業永續獎》「台灣 100 大永續典範企業獎」，亦獲頒《亞洲保險業獎（AIIA）》「年度最佳壽險公司」等共67項殊榮，展現南山人壽在永續發展與創新經營上的卓越成果，進一步印證成為「永續健康領航者」之企業承諾。

尹崇堯提到，透過第12本永續報告書，南山人壽持續回應聯合國永續發展目標（SDGs），對接國內外永續趨勢與標準，並依循「永續健康」策略主軸，以公開、透明且平衡的資訊揭露，向關心南山人壽永續發展的利害關係人呈現ESG各面向的投入與成果。

台灣將進入超高齡社會，南山人壽深刻理解生理老化所帶來的財務風險與照護需求，2025年南山人壽將呼籲民眾提早因應，在個人、生活、企業、社會、環境五面向同步儲存健康。尹崇堯說，人生如同一場超級馬拉松，南山人壽自許成為保戶最值得信賴的配速教練，從事後理賠往前到健康促進，並持續提供創新且貼近需求的保險商品與服務，協助保戶從容應對各種風險與挑戰。時間見證南山人壽陪伴保戶走過生命旅程，助力社會創建更美好的未來，讓未來，有備而來。