富邦投信資產管理規模突破兆元大關 再創新里程碑

台股市場行情持續加溫，加上ETF、基金投資熱潮，帶動富邦投信資產管理規模持續攀升，截至2025年9月9日，富邦投信總管理資產管理規模（含公私募與全委）一舉突破新台幣兆元大關，達1兆42億元，再創新高紀錄，為今年繼成功合併日盛投信後，再創成立以來新里程碑。

富邦投信董事長黃昭棠表示，富邦投信深耕主動、被動基金市場多年，今年初完成日盛投信合併，產品線持續朝向多元化發展目標邁進，致力滿足投資人各式投資需求。今年也已成功募集兩檔新基金──富邦旗艦50 ETF（009802）與富邦雙核心戰略多重資產基金，合計募集金額突破200億元，是今年基金募集成績最亮眼的投信業者，後續也將再推出創新ESG、主動式ETF等主題產品。

得益於產品組合策略綜效，即便面對美國總統川普上任後引發的全球金融市場波動，富邦投信今年以來總管理資產規模依舊交出22%驚人成長率，順利挺進兆元俱樂部。

同時，富邦投信在ETF、股票型與債券型基金領域表現同樣亮眼，根據投信投顧公會統計至2025年7月資料，發行之國內外ETF（不含期信ETF）檔數高達45檔，穩居同業之冠，其中涵括多檔全市場絕無僅有之產品類別，如越南、印度、恒生國企等，以及全台最大的海外股票ETF-富邦NASDAQ（00662）。

海外股票型ETF合計規模更是位居業界第一，國內股票型ETF規模則排名市場前四，公募基金管理規模同樣名列前四名，顯見富邦投信在各產品領域皆展現穩健成長力道。

展望後市，8月美國對等關稅與半導體關稅初步底定淡化市場疑慮，同時企業獲利表現優異，使全球股市續創新高，而股市見高的同時、投資難度也將增加，後續市場關注將圍繞在「弱勢美元」、「聯準會降息預期」等議題。

有鑑於此，富邦投信已優先掌握市場脈動，首檔納入比特幣ETF投資的「富邦雙核心戰略多重資產基金」已於8月12日成立，投資組合中將包含黃金類資產（含ETF與主題基金）及5%以內的比特幣ETF，可望對沖美元弱勢的風險，讓投資人為「美元再度承壓」做好投資準備，對於手中握有美元資產的投資人而言，可列為選項之一。

此外，9月聯準會利率會議宣布降息機率，依據FedWatch最新預估已達約88.2%，富邦投信即將推出「富邦優選收益傘型基金」，旗下兩檔子基金分別為「富邦環球動態入息投資級債主動式ETF」（00982D）、「富邦環球複合優選收益債主動式ETF」（00983D），以主動掌握降息、利率走低時債市資本利得投資佳機、同時追求債券息收機會為目標，並適時適當對美元避險，增加長期勝率潛力。

展望未來，富邦投信期許透過持續發揮合併綜效、並以新產品深耕市場以拓展通路與客群，以及積極響應政策發展等三大策略方向，挹注整體業務穩定成長，穩健推動資產管理規模成長，朝成為亞洲一流的資產管理公司目標邁進。