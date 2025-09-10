元大0056規模衝上5000億　富邦投信總管理資產破兆元

快訊

中央社／ 台北10日電

台股頻創新高，基金規模跟著水漲船高。元大投信今天宣布，元大高股息ETF（0056）9日資產規模衝破新台幣5000億元大關；而富邦投信合併日盛投信策略奏效，總管理資產規模也首度突破兆元大關。

元大投信今天發布新聞稿，引述台灣證券交易所最新統計資料，0056週二資產規模達到5004億元，首度突破5000億元大關，穩居台灣高股息ETF規模龍頭；這是除了元大台灣50（0050）外，第2檔達成5000億元規模里程碑的台股ETF。

富邦投信今天也宣布，截至9月9日，包含公私募與全權委託，富邦投信總管理資產規模達到1兆42億元，突破兆元大關，再創新高紀錄。

富邦投信董事長黃昭棠表示，隨著台股市場行情持續加溫，加上ETF、基金投資熱潮，帶動富邦投信資產管理規模持續攀升。此外，富邦投信今年初完成合併日盛投信，產品線也持續朝向多元化發展。

展望後市，富邦投信認為，8月美國對等關稅與半導體關稅初步底定，淡化市場疑慮，同時企業獲利表現優異，使全球股市續創新高；不過股市見高的同時，投資難度也隨之增加，後續市場關注重點包括弱勢美元、聯準會降息等議題。

高股息 富邦投信 元大投信

