南山人壽2024年永續報告書 首次揭露人權治理與自然衝擊評估

南山人壽發布《2024年永續報告書》，揭露公司在環境、社會及公司治理（ESG）三大面向的具體行動與前瞻成效，並與國際規範接軌，首度參考IFRS S1準則導入「雙重重大性分析」，強化永續揭露與企業營運之連結，展現對氣候金融風險治理的高度承諾，也首次揭露生物多樣性衝擊評估結果與人權盡職調查，呼應自然相關財務揭露（The Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD）及不平等和社會相關財務揭露（The Taskforce on Inequality and Social-related Financial Disclosures, TISFD）發展趨勢，開展更深入的永續治理行動，持續推動臺灣累積健康資本。

面對氣候變遷與超高齡社會的雙重挑戰，南山人壽作為永續健康領航者，於2024年提出全新「永續策略藍圖」，以企業策略「永續健康」為軸心，從「環境」、「個人」以及「社會」三大構面發展南山人壽永續目標與策略，聚焦身心與財務健康、責任投資、環境保護、多元共融及公益行動等關鍵議題，透過公私部門協作、資源整合與跨界合作，持續推動「永續健康」，落實「未來 有備而來」之品牌承諾。

環境永續方面，呼應全球淨零轉型目標，南山人壽以升溫控制1.5°C為基準設定減碳目標，並於2024年通過SBTi審查，目標設定範圍涵蓋營運及投資兩大面向。2024年營運面碳排放減量目標達成率達103.3%。此外，南山人壽亦取得《台灣淨零行動聯盟》綠級標章，同時於總經理年度績效指標納入永續相關項目，強化治理階層永續承諾與執行力。

在社會發展面向，南山人壽實踐普惠金融，攜手南山產物、南山人壽慈善基金會以及各地縣市政府，針對弱勢家庭提供微型保險保障，截至2024年底，累計照顧超過77萬人次。另一方面，透過推動「原鄉關懷列車」，攜手合作醫院前進10個偏鄉部落，提升偏鄉醫療之可近性；並已連續多年舉辦醫務社工獎，表彰堅守在醫療第一線的醫務社工。不僅如此，南山人壽也積極投入反詐騙行動，與警政署刑事警察局簽訂反詐騙合作備忘錄（MOU），於內部成立「反詐行動小組」，從據點宣導、教育訓練到情資共享，建構全方位金融安全網。

個人方面，作為率先成立「健康守護圈」保戶健康加值服務系統的保險業者，南山人壽致力實踐全人健康目標，因應高齡化浪潮、癌症及慢性疾病高好發率、不健康餘命現象、健康意識抬頭、數位醫療趨勢等不同面向的社會議題，從健康促進及醫療照護的角度出發，啟動保險價值轉型，從事後理賠延伸至事前預防，並擴展理賠後的持續服務，打造創新且全面的保障模式，讓商品價值超越理賠，陪伴保戶邁向健康人生。

在治理與數位發展方面，因應人工智慧發展，南山人壽導入AI驅動營運創新，結合生成式AI技術，以企業架構建置AI中樞模塊及外掛平台，其中包含開發「法遵AI智能助理」，並運用RPA與流程建模技術全面優化作業流程；2024年度更以依循國際標準構建之數位治理架構，獲國際開放標準組織（The Open Group）頒發「創新卓越獎」，成為臺灣保險業首例。

子公司南山產物亦持續強化保險本業與永續發展的結合，自主遵循聯合國永續保險原則（Principles for Sustainable Insurance,PSI）架構，發布《2024年遵循永續保險原則揭露報告》，展現保險業者在核心業務中結合永續價值的努力，與南山人壽整體ESG發展方向保持一致。南山產物針對低碳轉型需求，推出電動車與充電樁專屬保險，並承保離岸風電、太陽光電與儲能設備等再生能源項目，協助綠能產業建置風險管理機制；以及推出全臺首張財產保險微型保單「微型火災不便費用保險（註2）」，針對火災事故提供經濟弱勢戶定額保障，截至2025年8月底，累計受惠近19萬人；另於2025年與農業部合作「執勤犬保險」，為執行檢疫、緝毒、搜救任務的犬隻提供醫療與意外保障，積極回應多元社會需求，發揮保險支持公共體系與照顧弱勢的角色，提升社會韌性。

邁向未來，南山人壽將持續以前瞻思維深化永續治理，攜手利害關係人共構「永續健康」新願景，並以保險本業為軸心，落實氣候與自然行動、普惠金融、數位創新，實踐作為「永續健康領航者」之願景。