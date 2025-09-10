元大銀行勇奪《The Asset》 「台灣最佳財富管理機構體驗獎」殊榮

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
元大銀行獲頒財資雜誌「台灣最佳財富管理機構體驗獎」肯定。元大銀行提供
元大銀行財富管理首次參加亞太區最具影響力財經媒體之一《財資》（The Asset）舉辦的2025年〈Triple A Private Capital Awards〉，即勇奪「Best Wealth Manager Experience最佳財富管理機構體驗獎」殊榮，該獎項為表彰兼具專業實力與優質體驗的財富管理機構，元大銀行於財富管理領域多年來持續提供創新理財服務、引進多元理財商品與深耕客群經營，榮獲國際專業評審與市場的肯定。

元大銀行引進多元化新種理財商品與業務，並運用大數據分析與金融科技，打造全方位的數位財富管理體驗，將多項創新應用與客戶的金融生活深切結合，例如：應用數據分析建構客戶推薦商品模組，與全球投資市場串聯，打造不受地域與時間限制，隨時可進行交易的ETF與海外股票交易平台，為了讓需要彈性交易時間與高頻交易需求的客戶享受更便利的理財服務，省去需處理多筆基金交易的時間，創建e鍵下單的功能，客戶可同時勾選多筆基金，一次操作就完成全部交易，簡化繁瑣重複的操作流程，讓客戶享受順暢高效的金融體驗。

為不斷擴大財富管理市占規模，元大銀行依客群分級檢視及調整專屬權益優惠，細緻化客群經營，強化客戶黏著度，並藉由既有財富管理客戶分享與推薦親友齊享專屬禮遇與回饋，擴大財富管理客群，另對於守護客戶資產更不遺餘力，透過專家團隊即時關注市場各項數據與狀況，主動監測商品波動情形，分級關懷與即時通知，在預見風險或商品指標出現較大幅波動情形時，與客戶討論並擬訂資產部位調整方案，第一時間掌握市場變動情況，實現「掌握先機、創造客戶財富」的核心價值。

今年7月，元大銀行為響應主管機關推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的目標，率先進駐高雄資產管理專區並啟動試辦業務，為首批進駐且開業的銀行之一，提供高資產客戶專業精緻之一站式金融服務，包含彈性授信方案、家族辦公室服務、私募股權及未具證券投資信託基金性質之境外基金、跨境金融服務等項目，為客戶量身訂製整合服務，致力於打造以高雄為樞紐的國際級財富管理平台。

元大銀行透過149家國內分行據點及香港、菲律賓及韓國3個國外據點合作，提供客戶跨境金融服務，期許達成深耕台灣，立足海外，成為「亞太區最佳金融服務提供者」之願景。

