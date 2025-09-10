金融股存股標的 這檔強化配息率可期、股價偏多表態

金融股的存股標的之一台產（2832），股本小，獲利穩健。今年10月將進行減資每股退回股東3元，同時減資後，法定盈餘超過資本額，可以不用再提二成法定盈餘公積，也因而強化配息率。法人預估配息率可達七成。

台產股價今早偏多表態。在2025上半年台產簽單保費收入達52.72億元，較去年同期增長10.6%，自留滿期保費收入達32.46億元，亦較去年同期增長6.8%。

主因是商業險種業績受惠市場成長而明顯增長，另個人險種業績亦呈現穩定增長，致業績成長較同業平均為高。台產今年上半年累計營業收入35.44億元，稅後純益5.64億元，每股稅後純益為（EPS）1.56元。ROA為2.2%，ROE為4.6%。

展望下半年，台產發言人黃志傑表示，近期颱風對太陽能電廠的衝擊，台產因有再保攤賠設有損失上限，影響可控。至於三元能源事件的自留損失約1,000多萬，影響輕微。上半年帳上因匯損（1.3億）及透過損益按公允價值衡量之金融資產（約4千多萬）所產生的評價損失，在第3季已見部分回沖，其中八月份匯兌利得已回沖兩千多萬。