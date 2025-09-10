何壽川力推濕地保育 永豐餘啟動高雄舊鐵橋濕地「碳匯提升計畫」

永豐餘9日宣布，啟動台灣首例人工濕地草澤碳匯提升計畫，與中華紙漿、高雄市政府及經濟部水利署簽署「大樹人工重要濕地（舊鐵橋濕地）碳匯調查合作備忘錄」，建立本土方法學，為台灣自然碳匯淨零轉型盡心力。本研究為期2年半，委託中山大學海洋環境及工程學系助理教授林巧雯，與臺東大學生命科學系副教授呂佩倫組成研究團隊，並邀請臺灣藍碳教父中興大學終身特聘教授林幸助擔任協同主持人，連續進行10個季度的調查。

永豐餘表示，前5季的任務為建立碳匯基線，執行環境因子監測，包括氣體通量量測、水質量測、土壤有機碳量測，以及草澤植物生物量量測，瞭解溫室氣體排出量與吸收量，量化碳匯能力。以此數據為基線，在專家指導下，於2026年春季種植符合生態環境且具固碳優勢的水生草澤植物，再進行5個季度的相同監測，比較分析碳匯變化，預計2027年提出臺灣第一個淡水草澤濕地減量方法學，提供各界作為濕地增匯與管理維護的參考依據。