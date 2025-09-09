台中大遠百周年慶10日開打有望登上全台百貨「新店王」

中部百貨周年慶促銷戰火，今年由台中大遠百於9月10日率先開打！受惠台中新光三越停業的外溢效益，台中大遠百前八月營收累計147億元、年增11%，全年業績看增8%至10%、挑戰236億元歷史新高，有望登上全台百貨「新店王」寶座。

台中大遠百周年慶今年以「鑰進遠宇宙」為主題，9月10日至17日VIP預購搶先開戰，9月18日起周年慶正式開打。

台中大遠百店長藍卓成表示，周年慶結合全館超過800家品牌與13大銀行，推出滿額贈、專屬會員加碼禮、銀行分期回饋優惠，並搭配時尚精品、化妝品限定組合及智慧型多功能家電等促銷活動，整檔業績目標挑戰41億元、年增5%。

全台百貨「店王」台中新光三越今年2月中因氣爆事件停業至今，前八月營收累計僅50.3億元，大減65%；規劃自9月10日起展開專櫃進貨作業，為周年慶前復業做好暖身準備。

據了解，新光三越預計9月27日至10月8日舉辦復業「感謝祭」，10月9日至13日VIP預購會登場，10月16日至11月9日正式迎來周年慶，但一切仍需等9月15日市府複查結果而定。

受惠新光三越停業的外溢效應，台中大遠百不僅挪出賣場空間承接部分品牌設立臨時櫃，如精品LV品牌，自8月起至11月底進駐大遠百，估單月可貢獻逾億元業績，同時吸引大量消費人潮轉進大遠百購物，推升前八月營收出現二位數增長。

藍卓成預期，台中大遠百今年全年營收目標看增8%至10%，挑戰236億元歷史新高。

而以目前台中新光三越的修繕進度，恐無法蟬聯全台百貨店王，反觀台中大遠百有望首度登上新店王寶座。

台中大遠百表示，周年慶VIP預購期間同享正檔優惠，祭出化妝品／內睡衣主打雙重優惠單筆2,000送200元（9月18日至9月29日），單筆1萬再加送200元；百貨服飾累計滿5,000送500元、累計滿5萬再加送600元。

國際精品首12日單筆1萬送500元、精品服飾指定櫃位單筆滿1萬送1,000元；大家電則鎖定高消客單指定專櫃單筆1萬送1,000元、保健器材單筆滿5,000送500元。