台幣躍最強亞幣 漲1.42角收30.38元…連四升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
新台幣兌美元匯價持續走強。聯合報系資料照

新台幣兌美元匯價持續走強，昨（9）日終場強升1.42角收30.38元，連續四個交易日升值，9月以來勁揚2.25角，近四個交易日共升值3.48角，升幅達1.15%。匯市與股市同步吸引外資回流，帶動新台幣躍升為昨日最強亞洲貨幣。

據統計，昨日台北外匯與元太外匯兩大市場合計成交量達19.94億美元，推估外資匯入金額約9億美元。

外匯交易員指出，除外資匯入外，美元指數在8月非農就業數據公布後持續走跌，市場預期美國就業市場將面臨修正壓力，美元走弱，使得新台幣延續升勢。

昨日新台幣兌美元早盤便升破30.4元關卡，下午盤再勁揚2角至30.322元；惟尾盤央行加大調節力道，尤其在下午3點半後進場壓抑升幅，最終收在30.38元，升幅縮至1.42角，失守30.4元。

從亞幣表現來看，昨主要貨幣兌美元，韓元微幅貶值0.03%，其餘貨幣則普遍升值。新台幣單日升幅0.47%居冠，其後依序為日圓升值0.22%、歐元升0.16%、人民幣升0.09%、越南盾升0.08%、星幣升0.03%。

另外，市場聚焦美國即將公布的數據，包含生產者物價指數與消費者物價指數，投資人也緊盯美國短期及長期國債拍賣的市場反應。雖然美股上周自盤中歷史新高回落，主要受非農就業數據遠低於預期影響，但企業財報亮眼支撐市場信心。第2季美企獲利年增11%，大幅超越原先預期的4%，且有六成以上企業財報優於預期，在AI浪潮推動下，美股有望走出「慢牛」格局。

