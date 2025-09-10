台產擬減資 強化配息力

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台灣產物保險（2832）昨（9）日在法說會上釋出利多，台產發行人暨財務長黃志傑表示， 公司計劃減資，股本將降至25億，減資後較有利於提升公司配息能力，每股淨值預計從33元上升至43元。

過去三年台產平均配息率約55%，今年減資後，法定盈餘超過資本額，可以不用再提二成法定盈餘公積，也因而強化配息率。法人預估配息率可達七成。

台產去年稅後純益為11.62億，前年為9.78億，以減資後25億股本計算，若今年維持約10億的稅後純益，EPS可達4元。在配息率提升下，以七成配息率計，估可達2.8元股利。不過，台產強調，最終配息金額仍取決於今年整體獲利表現和董事會決定。

黃志傑表示，台產目前可運用資金約200億，其中股票部位占比約30%以上，債券部位占比約50%以上。國外投資主要為債券，部位約60餘億元，其中公司債殖利率約3.75%至3.85%，國外投資債券殖利率則預期超過4%。整體債券投資組合年均殖利率超過3%。股票部位每年平均貢獻約1.4至1.5億元的股息收入。

