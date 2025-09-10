上海商銀累計前八月 EPS 2.34元

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

上海商銀（5876）昨（9）日自結8月稅後純益14.29億元，月減34.8%，主因前二月現金股利發放高峰期已過，但8月仍有少部分股利入帳。累計前八月稅後純益113.39億元，每股稅後純益（EPS）2.34元，較去年同期成長率達20%。EPS仍居上市銀行股之冠。

據了解，上海商銀今年獲利主要動能為手續費收入，目前仍有接近雙位數成長，其中財管保險銷售亮眼，其他非利息收入包括現金股利也較去年成長。上海商銀今年持續積極提高非利息收益，及提升資本使用效益。法人觀察若排除增提備抵呆帳或現金股利入帳等因素，每月獲利穩定約在13億元左右水準。

上海商銀主管日前於法說會指出，首季台幣放款年成長約3%，外幣略減不到1%；台幣成長來自六大核心產業及綠色授信等，今年設定放款成長目標3％-5%，著墨六大核心產業與低耗資本業務。另預計第2季淨利差將略為縮減，第3季可望回升，內部設定目標全年不低於1.25%。全年提存目標維持15-20億元之間。

轉投資香港子行方面，截至去年底逾放比為3.77%。今年放款目標希望回復成長軌道，而去年打除呆帳正積極處理中，今年有機會回收部分，預估信用成本較去年減少。至於處分西環不動產部分，首季已完成銷售認列1.89億港幣，今年可望全數完售，整體可認列5.3億元港幣。

股利 上海商銀

