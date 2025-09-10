壽險雙雄積極承作房貸 成本高、效益低同業觀望

隨著預售屋交屋潮將至，房貸需求持續高漲，壽險雙雄國泰人壽與富邦人壽積極承作房貸，成為房貸市場救兵。然而，相較於雙雄進場，多數壽險公司幾乎鮮少涉足房貸市場，主因是成本較高，導致效益較低，其餘業者偏向觀望。

六大壽險業者之中，除了壽險雙雄外，目前僅新光人壽有承作房貸，台灣人壽也不主動推廣房貸業務。

新光人壽指出，依保險法第146條及第146-3條規定辦理擔保放款業務，目前仍有承作房貸。截至2025年8月底，新壽已承作之整體一般個人房貸業務餘額為227億元，其中，今年1月到8月，已承作21.8億元，用途皆為購置不動產。

新壽表示，基於市場行情及風險控管考量，放款業務目前以六都客戶為重心，但放款業務目前尚無限制承作對象，而是會依據申貸客戶的信用狀況及擔保品所在區位，進行綜合評估並給予適當的核貸利率、貸款成數及貸放年期，年限最長30年。

其他壽險業者方面，南山、凱基、三商美邦、台銀、合庫與遠雄人壽等，目前幾乎不承作房貸，其今年度半年報中，擔保放款餘額僅維持數十億元至百億元水準。台灣人壽則採取被動策略，僅針對既有保戶主動提出的需求提供貸款。

壽險業者指出，壽險公司承作一般個人房貸意願不高，主要原因在於三大成本與制度限制，一是壽險公司以保單收入作為資金來源，資金成本本來就高於銀行，房貸利率難以具備競爭力；二是根據監管規定，壽險放款必須做到100％擔保，缺乏銀行承作「無擔保貸款」的彈性，融資方案相對較少，因此降低對客戶的吸引力；三是單一個案需完成鑑價及徵審程序，作業成本相對銀行更高，導致效益有限。