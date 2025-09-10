壽險雙雄積極承作房貸 成本高、效益低同業觀望

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

隨著預售屋交屋潮將至，房貸需求持續高漲，壽險雙雄國泰人壽與富邦人壽積極承作房貸，成為房貸市場救兵。然而，相較於雙雄進場，多數壽險公司幾乎鮮少涉足房貸市場，主因是成本較高，導致效益較低，其餘業者偏向觀望。

六大壽險業者之中，除了壽險雙雄外，目前僅新光人壽有承作房貸，台灣人壽也不主動推廣房貸業務。

新光人壽指出，依保險法第146條及第146-3條規定辦理擔保放款業務，目前仍有承作房貸。截至2025年8月底，新壽已承作之整體一般個人房貸業務餘額為227億元，其中，今年1月到8月，已承作21.8億元，用途皆為購置不動產。

新壽表示，基於市場行情及風險控管考量，放款業務目前以六都客戶為重心，但放款業務目前尚無限制承作對象，而是會依據申貸客戶的信用狀況及擔保品所在區位，進行綜合評估並給予適當的核貸利率、貸款成數及貸放年期，年限最長30年。

其他壽險業者方面，南山、凱基、三商美邦、台銀、合庫與遠雄人壽等，目前幾乎不承作房貸，其今年度半年報中，擔保放款餘額僅維持數十億元至百億元水準。台灣人壽則採取被動策略，僅針對既有保戶主動提出的需求提供貸款。

壽險業者指出，壽險公司承作一般個人房貸意願不高，主要原因在於三大成本與制度限制，一是壽險公司以保單收入作為資金來源，資金成本本來就高於銀行，房貸利率難以具備競爭力；二是根據監管規定，壽險放款必須做到100％擔保，缺乏銀行承作「無擔保貸款」的彈性，融資方案相對較少，因此降低對客戶的吸引力；三是單一個案需完成鑑價及徵審程序，作業成本相對銀行更高，導致效益有限。

壽險報喜 保單解約潮放緩…前七月現金淨流入擴大至400億元

台幣躍最強亞幣 漲1.42角收30.38元…連四升

新台幣兌美元匯價持續走強，昨（9）日終場強升1.42角收30.38元，連續四個交易日升值，9月以來勁揚2.25角，近四個...

壽險雙雄變身房貸救兵 國壽、富邦壽祭出2.5%～2.65%利率

緩解房貸排隊潮，壽險雙雄成房貸市場救兵。隨預售屋交屋潮將至，「壽險雙雄」國泰人壽與富邦人壽給出房貸利率2.5％～2.65...

金控業前八月獲利衝3,200億 國泰、富邦、台新新光金業績今揭曉

13家金控陸續公告8月獲利，其中十家合計前八月稅後純益2,067.6億元。

南山壽上月純益增4.9倍

南山人壽昨（9）日公布8月獲利，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，8月合併損益為25.5億元，相較於7月合併稅後純益...

國銀前七月放款大增兆元 周轉金貢獻六成 企業資金需求熱絡

金管會截至7月底統計，國銀總放款餘額43兆6,152億元，單月大增5,288億元，月增量寫史上次高紀錄，累計前七月新增放...

