快訊

蘋果8新品懶人包／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air僅5.6mm、AirPods Pro 3支援即時翻譯

就業人數大幅下修、通膨報告在即 美股三大指數仍創新高

壽險雙雄變身房貸救兵 國壽、富邦壽祭出2.5%～2.65%利率

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
緩解房貸排隊潮，壽險雙雄成房貸市場救兵。 聯合報系資料照
緩解房貸排隊潮，壽險雙雄成房貸市場救兵。 聯合報系資料照

緩解房貸排隊潮，壽險雙雄成房貸市場救兵。隨預售屋交屋潮將至，「壽險雙雄」國泰人壽與富邦人壽給出房貸利率2.5％～2.65％的優惠利率，搶攻購屋需求，且房貸業務展現穩定成長動能，今年新放款金額前八月較去年同期成長一成。

明年將陸續面臨大批預售屋交屋潮，市場對房貸資金需求增加，但排隊等申辦房貸民眾苦於銀行無資金，因此有部分民眾轉向壽險公司申貸，這也導致壽險雙雄房貸承作餘額增加。國泰人壽指出，自去年8月至今，新承作房貸平均每月約50億元，展現穩定成長動能。今年1至8月承作量較去年同期增加約10%，反映出保戶與自住客戶的需求持續上升。

國壽表示，房貸承作客群以自家保戶及首購族為主，貸款利率大致參照市場水準，由於壽險公司放款給客戶的資金主要來自保費收入，需考量資金與風險分散配置，並依客戶還款能力、不動產地點等個別條件調整利率與貸款成數，目前平均房貸利率約落在2.65%起。

觀察國壽半年報顯示，截至今年6月底，國壽擔保放款餘額達2,429.80億元，較去年底的2,325.58億元明顯增加約4％，相較去年同期則增加約8.9％。

國壽指出，若單純以房貸餘額來看，今年前八月約較去年同期增加150億至200億元，增幅約7％～8％左右。

富邦人壽同樣積極布局房貸市場，且規模穩健成長。富邦人壽指出，截至2025年8月底，富壽房貸承作餘額約新台幣1,108億元，針對首購族群，富壽提供房貸利率2.5%起，並以穩健經營、重視風險控管為核心原則，協助七大都會區精華地段的一般住宅購屋客戶實現購屋需求。

觀察富邦人壽今年的半年報，今年6月底富邦人壽擔保放款餘額為1,284.14億元，相當於房貸承作餘額約占八到九成，相較於去年底的1,161.44億元，季成長率約達10.56％，與去年同期的1,157.16億元相比，則年增10.97％。


延伸閱讀

壽險雙雄積極承作房貸 成本高、效益低同業觀望

房貸 富邦人壽 壽險公司

延伸閱讀

整理包／房市要活了？政府開水龍頭解房貸荒 這些政策都鬆綁了

被抓包！川普選定的Fed理事米倫遭爆房貸申請有問題

財產申報／陳其邁背千萬房貸 鍾東錦61筆土地3億存款

他想「借房貸增貸」 All in 0050！網指時機太慢：扛不住回檔

相關新聞

台幣躍最強亞幣 漲1.42角收30.38元…連四升

新台幣兌美元匯價持續走強，昨（9）日終場強升1.42角收30.38元，連續四個交易日升值，9月以來勁揚2.25角，近四個...

壽險雙雄變身房貸救兵 國壽、富邦壽祭出2.5%～2.65%利率

緩解房貸排隊潮，壽險雙雄成房貸市場救兵。隨預售屋交屋潮將至，「壽險雙雄」國泰人壽與富邦人壽給出房貸利率2.5％～2.65...

壽險雙雄積極承作房貸 成本高、效益低同業觀望

隨著預售屋交屋潮將至，房貸需求持續高漲，壽險雙雄國泰人壽與富邦人壽積極承作房貸，成為房貸市場救兵。然而，相較於雙雄進場，...

金控業前八月獲利衝3,200億 國泰、富邦、台新新光金業績今揭曉

13家金控陸續公告8月獲利，其中十家合計前八月稅後純益2,067.6億元。

南山壽上月純益增4.9倍

南山人壽昨（9）日公布8月獲利，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，8月合併損益為25.5億元，相較於7月合併稅後純益...

國銀前七月放款大增兆元 周轉金貢獻六成 企業資金需求熱絡

金管會截至7月底統計，國銀總放款餘額43兆6,152億元，單月大增5,288億元，月增量寫史上次高紀錄，累計前七月新增放...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。