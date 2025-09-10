壽險雙雄變身房貸救兵 國壽、富邦壽祭出2.5%～2.65%利率

緩解房貸排隊潮，壽險雙雄成房貸市場救兵。隨預售屋交屋潮將至，「壽險雙雄」國泰人壽與富邦人壽給出房貸利率2.5％～2.65％的優惠利率，搶攻購屋需求，且房貸業務展現穩定成長動能，今年新放款金額前八月較去年同期成長一成。

明年將陸續面臨大批預售屋交屋潮，市場對房貸資金需求增加，但排隊等申辦房貸民眾苦於銀行無資金，因此有部分民眾轉向壽險公司申貸，這也導致壽險雙雄房貸承作餘額增加。國泰人壽指出，自去年8月至今，新承作房貸平均每月約50億元，展現穩定成長動能。今年1至8月承作量較去年同期增加約10%，反映出保戶與自住客戶的需求持續上升。

國壽表示，房貸承作客群以自家保戶及首購族為主，貸款利率大致參照市場水準，由於壽險公司放款給客戶的資金主要來自保費收入，需考量資金與風險分散配置，並依客戶還款能力、不動產地點等個別條件調整利率與貸款成數，目前平均房貸利率約落在2.65%起。

觀察國壽半年報顯示，截至今年6月底，國壽擔保放款餘額達2,429.80億元，較去年底的2,325.58億元明顯增加約4％，相較去年同期則增加約8.9％。

國壽指出，若單純以房貸餘額來看，今年前八月約較去年同期增加150億至200億元，增幅約7％～8％左右。

富邦人壽同樣積極布局房貸市場，且規模穩健成長。富邦人壽指出，截至2025年8月底，富壽房貸承作餘額約新台幣1,108億元，針對首購族群，富壽提供房貸利率2.5%起，並以穩健經營、重視風險控管為核心原則，協助七大都會區精華地段的一般住宅購屋客戶實現購屋需求。

觀察富邦人壽今年的半年報，今年6月底富邦人壽擔保放款餘額為1,284.14億元，相當於房貸承作餘額約占八到九成，相較於去年底的1,161.44億元，季成長率約達10.56％，與去年同期的1,157.16億元相比，則年增10.97％。



