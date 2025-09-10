勇敢追夢…玉山金邀安藤忠雄大師開講

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
日本建築大師安藤忠雄（右四）與其夫人安藤由美子（右二） 、玉山金控創辦人黃永仁（左四）、董事長黃男州（右三）、總經理陳茂欽（右）、董事陳美滿（左三）等人於「永遠的青春」公益演講後合影。玉山金控／提供
日本建築大師安藤忠雄（右四）與其夫人安藤由美子（右二） 、玉山金控創辦人黃永仁（左四）、董事長黃男州（右三）、總經理陳茂欽（右）、董事陳美滿（左三）等人於「永遠的青春」公益演講後合影。玉山金控／提供

玉山金控（2884）於8日邀請享譽國際的日本建築大師安藤忠雄來台，於台北國際會議中心舉辦大型公益演講，以「永遠的青春」為主題，分享其創作歷程與生命哲學，思索每個人在面對挫折與選擇時，如何保持一份純粹、堅定以及對世界的熱情，並勉勵所有人永遠保持好奇心與學習態度、勇敢追夢。

玉山金控創辦人黃永仁、董事長黃男州、天下雜誌發行人殷允芃及多位企業貴賓出席參與，並特別邀請許多大學建築設計相關科系的老師與學生們一同到場聆聽，活動當日現場更是吸引超過2,500人熱情參與，共同近距離領略大師的風采。

安藤忠雄曾獲得建築界最高殊榮「普立茲克建築獎」，設計哲學融入自然環境元素，讓建築與地形融合、與自然共好永續，並擅長運用清水混凝土作為建築主材料，搭配大量的線條、幾何元素，結合自然環境中的光、風、水等元素，創造出獨具詩意與禪意的空間，其建築作品遍布全球。獨特的設計理念及材質運用在現代建築界占有不可動搖的地位。

安藤忠雄在演講中分享：「青春並不是大家一般認為的20歲，只要你每一天認真的活著，就算活到100歲也是青春。」希望每個人都能一直像顆青蘋果，永遠保持學習態度，對世界保持好奇心與熱情、持續成長。並勉勵所有人「要勇敢追夢、築夢」，「實現夢想需要深思熟慮、克服各種困難」，只要持續努力往前進，就會實現夢想。

玉山銀行以台灣最高的山為名，致力經營一家最好的銀行。玉山也長期致力於永續發展，對玉山來說，永續的初心就是對下一代的關懷，要給他們一個更美麗的地球、更幸福的社會。

玉山金控 玉山銀行

