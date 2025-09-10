南山壽上月純益增4.9倍
南山人壽昨（9）日公布8月獲利，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，8月合併損益為25.5億元，相較於7月合併稅後純益7.89億元，月成長三倍起跳、年增率更達496％、將近五倍，累計前八月自結合併稅後純益為177.3億元，年減50％，每股盈餘（EPS）為1.21元。
南山人壽今年7月11日公告經金管會核准將責任準備金釋出金額，轉列外匯價格變動準備金160億元，並於半年報中揭露責準金釋出金額為320億4,853萬元，相當於另有160億4,853萬元轉入稅前盈餘。
