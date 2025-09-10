金控業前八月獲利衝3,200億 國泰、富邦、台新新光金業績今揭曉

13家金控陸續公告8月獲利，其中十家合計前八月稅後純益2,067.6億元。

若加上今（10）日將公布的國泰金（2882）、富邦金（2881）和台新新光金（2887）等三家壽險型金控，市場估計13家金控獲利將衝破3,000億元大關，估落在3,200億元。

若以這十家金控前八月獲利數字，加上尚未公布的三家壽險金控前七月獲利，已賺了3,082億元。

一家金控主管說，8月台幣回貶、台美股市走揚、債券殖利率走低，均有利三家壽險金控減緩匯損壓力，並持續推升實現資本利得空間，加上8月仍有部分股息收益認列入帳，三家壽險金控獲利仍不看淡。

但因2024年金控獲利高基期，估今年前八月獲利仍將較去年同期衰退，但料年減幅將收斂。今年前七月獲利年減36%。

目前已公布十家金控獲利中，有四家金控獲利都較去年同期成長，又以玉山金年增26%最強，永豐金年增8%、華南金年增6%、第一金年增3%，清一色全都是銀行型金控。

凱基金昨（9）日公告8月稅後純益38.97億元，累計前八月稅後純益145.23億元，年減46%，每股稅後純益0.83元。

凱基金控表示，8月受惠於市場預期美國聯準會降息的樂觀氛圍，激勵資本市場走揚，加上台股成交量能較前月放大，帶動金控旗下壽險、證券、銀行、與直接投資等業務均有穩健貢獻。

凱基人壽因台幣對美元匯率貶值，有利累積外匯價格變動準備金並有效控制避險成本，同時掌握市場脈動實現投資獲利，8月稅後獲利達到15.69億元；年度累計稅後獲利64.58億元。

合庫金昨日公告8月稅後純益19.47億元，月減18%，因子公司合庫銀行現金股利較7月股利高峰期入帳減少所致。累計前八月稅後純益143.29億元，年減2.5%。