經濟日報／ 記者廖珮君林勁傑任珮云／台北報導
13家金控陸續公告8月獲利，其中十家合計前八月稅後純益2,067.6億元。 圖／聯合報系資料照片
13家金控陸續公告8月獲利，其中十家合計前八月稅後純益2,067.6億元。 圖／聯合報系資料照片

13家金控陸續公告8月獲利，其中十家合計前八月稅後純益2,067.6億元。

若加上今（10）日將公布的國泰金（2882）、富邦金（2881）和台新新光金（2887）等三家壽險型金控，市場估計13家金控獲利將衝破3,000億元大關，估落在3,200億元。

若以這十家金控前八月獲利數字，加上尚未公布的三家壽險金控前七月獲利，已賺了3,082億元。

一家金控主管說，8月台幣回貶、台美股市走揚、債券殖利率走低，均有利三家壽險金控減緩匯損壓力，並持續推升實現資本利得空間，加上8月仍有部分股息收益認列入帳，三家壽險金控獲利仍不看淡。

但因2024年金控獲利高基期，估今年前八月獲利仍將較去年同期衰退，但料年減幅將收斂。今年前七月獲利年減36%。

目前已公布十家金控獲利中，有四家金控獲利都較去年同期成長，又以玉山金年增26%最強，永豐金年增8%、華南金年增6%、第一金年增3%，清一色全都是銀行型金控。

凱基金昨（9）日公告8月稅後純益38.97億元，累計前八月稅後純益145.23億元，年減46%，每股稅後純益0.83元。

凱基金控表示，8月受惠於市場預期美國聯準會降息的樂觀氛圍，激勵資本市場走揚，加上台股成交量能較前月放大，帶動金控旗下壽險、證券、銀行、與直接投資等業務均有穩健貢獻。

凱基人壽因台幣對美元匯率貶值，有利累積外匯價格變動準備金並有效控制避險成本，同時掌握市場脈動實現投資獲利，8月稅後獲利達到15.69億元；年度累計稅後獲利64.58億元。

合庫金昨日公告8月稅後純益19.47億元，月減18%，因子公司合庫銀行現金股利較7月股利高峰期入帳減少所致。累計前八月稅後純益143.29億元，年減2.5%。

台幣躍最強亞幣 漲1.42角收30.38元…連四升

新台幣兌美元匯價持續走強，昨（9）日終場強升1.42角收30.38元，連續四個交易日升值，9月以來勁揚2.25角，近四個...

壽險雙雄變身房貸救兵 國壽、富邦壽祭出2.5%～2.65%利率

緩解房貸排隊潮，壽險雙雄成房貸市場救兵。隨預售屋交屋潮將至，「壽險雙雄」國泰人壽與富邦人壽給出房貸利率2.5％～2.65...

壽險雙雄積極承作房貸 成本高、效益低同業觀望

隨著預售屋交屋潮將至，房貸需求持續高漲，壽險雙雄國泰人壽與富邦人壽積極承作房貸，成為房貸市場救兵。然而，相較於雙雄進場，...

金控業前八月獲利衝3,200億 國泰、富邦、台新新光金業績今揭曉

13家金控陸續公告8月獲利，其中十家合計前八月稅後純益2,067.6億元。

南山壽上月純益增4.9倍

南山人壽昨（9）日公布8月獲利，受惠於穩定的經常性收益及資本利得挹注，8月合併損益為25.5億元，相較於7月合併稅後純益...

國銀前七月放款大增兆元 周轉金貢獻六成 企業資金需求熱絡

金管會截至7月底統計，國銀總放款餘額43兆6,152億元，單月大增5,288億元，月增量寫史上次高紀錄，累計前七月新增放...

