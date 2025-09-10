陽信銀前八月累積每股賺1.18元

快訊

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

陽信銀行自結今年8月份單月稅前盈餘6.33億元，較去年同期大幅成長38%，前八月累積稅前盈餘44.54億元，年增9%，稅前每股盈餘1.18元。8月底總資產7,913億元、淨值539億元，分別比去年同期年增8%、12%；另逾放比0.12%、備抵呆帳覆蓋率1,025.96%，優於同業平均，資產品質良好。

陽信銀行推出「活期存款加碼優惠專案」，即日起至今年12月20日止，凡企業戶或個人戶以新資金匯入指定活期帳戶，即可享有加碼利率回饋。企業戶新資金享活期存款牌告利率加碼0.125%，每戶最高限額為10億元；個人戶則享活儲牌告利率加碼0.23%，每戶最高限額為5億元，超過部分依一般牌告利率計息。

此外，為滿足客戶資產配置多元性，陽信銀行即日起至10月底止，推出自然人結匯外幣1年期優惠定存專案，享兌換及優利雙重優惠，利率最高4.25%，共有美元、日圓、澳幣、英鎊、歐元、加幣及人民幣等七種幣別供選擇，可使用臨櫃、網路銀行或行動網銀等方式辦理，詳情可洽詢陽信銀行各分行。

