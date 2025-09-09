史上第三高！國銀前七月新增放款衝破兆元 金管會曝關鍵動能

快訊

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會截至7月底統計，國銀總放款餘額43兆6,152億元，月大增5,288億元，月增量寫史上次高紀錄，累計前七月新增放款量1兆4,076億元寫史上同期第三大。路透社
金管會截至7月底統計，國銀總放款餘額43兆6,152億元，月大增5,288億元，月增量寫史上次高紀錄，累計前七月新增放款量1兆4,076億元寫史上同期第三大，周轉金就貢獻六成總放款量能，反映企業資金需求熱絡。

銀行局副局長侯立洋說，7月放款月增額寫史上次高有三大主因：一、民營企業增貸周轉金以因應發放股息需求，抵銷了政府機關在6月稅收季後的還款量；二、7月股市熱絡，民眾有資金借貸需求，三、部分企業因應股權投資的動撥款，7月企業投資放款月大增438億元寫史上次高。

以「對象別」來觀察，前七月國銀對民營企業放款大增6,824億元，占48%最多，再以「用途別」而論則以前七月國銀周轉金放款大增8,752億元，貢獻總放款量能62%居首，顯示這波資金需求熱潮，全來自民營企業動用周轉金催動。

7月在各國關稅逐步出爐後，上半年支撐出口的提前拉貨潮恐告一段落。法人預期，AI相關電子業資金需求可望延續，惟非AI電子與傳產業者在庫存偏高及關稅衝擊壓力大，多空因素夾雜替第4季放款動能帶來變數。

金管會9日公布2025年7月和前七月國銀存放款、獲利狀況。7月底本國銀行總放款餘額43兆6,152億元，因去年同期高基期，使年增又降到6.7%的17個月低點。

7月底總存款餘額61兆523億元，月增8,585億元是史上新高，年略增到5.67%的三個月高點。侯立洋說，7月存款暴增也是因股市熱，企業與民眾資金存入帳戶做投資、及7月綜所稅退稅款存入。

也因7月放款月增1.23%，月增幅度低於存款月增1.43%，使7月底國銀存放比降到71.44%，月減0.14個百分點，連三個月下降。存放比下滑，將影響銀行收益。

放款雖在第2季表現不佳，但受首季強勁動能支撐、7月放款也回穩，續推升銀行利息淨收益，累計前七月國銀稅前盈餘3,532億元、年增7.5%，續寫史上同期新高。

三大獲利來源中，以利息淨收益年增12%至3,963.5億元最穩健，手續費收入也年增10.7%達1,792.4億元，惟投資及其他淨收益年減12.5%，為唯一衰退來源。

其中7月單月盈餘564億元，月減3%，主要因7月債券殖利率攀升，使7月OBU（國際金融業務分行）債券評價損失增加，海外分行也因呆帳費用增加拖累整體獲利水準。

國銀 金管會 周轉金放款

