併購做得好成長快速 玉山金董座黃男州：做得不好通向地獄之門
三商美邦人壽傳出售並委由財顧採取「邀請制」，玉山金控（2884）董事長黃男州9日表示，對個案沒有評論，但重申玉山長期而言的確需要保險公司，希望金控茁壯過程的三支柱包括銀行、證券及保險，但這是長期眼光，至於到底什麼時間看緣分，併購做得好是成長速度可以很快，做得不好是通向地獄之門。
黃男州仍重申，玉山成長過程，第一為積極自我成長、第二是策略聯盟，最後才是審慎併購，併購和結婚一樣看緣分。策略聯盟方面現在本來就有和幾家保險公司進行非常好的合作關係，除了南山人壽之外，還包括安聯、凱基等人壽。
他說，最後當然就是併購，但在併購前面加兩個字「審慎」併購，也就是併購這件事情其實就和結婚一樣。就婚姻而言，每個人都是終身大事一定要審慎。
