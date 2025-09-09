國泰世華辦學童永續金融營 獨董吳當傑親任講師推識詐

國泰世華銀行與財團法人國泰世華銀行文教基金會長期關注偏鄉教育，自2023年起，每年舉辦「永續金融探索營」，透過互動課程與闖關遊戲，培養偏鄉學童的金融素養，今年特別邀請花蓮中原國小棒球隊約20位學童，北上參與為期兩天的營隊。為強化學童正確財務觀念、提升反詐知識，更特別邀請國泰金控（2882）、國泰世華銀行之獨立董事吳當傑擔任課座講師，與學童分享識詐案例，貫徹對金融教育的長期支持。

「永續金融探索營」涵蓋多項生活化金融主題課程，包括講解「需要與想要」的差異，協助偏鄉學童建立正確的消費觀念；介紹銀行基本功能，比如說明如何以「貸款與理財」正向運用資金；以及透過「浪費黑洞」單元引導學童洞察消費陷阱，提早建立良好的財務判斷能力。

為呼應國泰世華年度「全民識詐」目標，今年營隊課程特別強化「識詐教育」，透過「識詐地圖」迷宮挑戰、詐騙情境模擬，讓學童從遊戲中學習辨識常見的詐騙手法，建立風險防範意識。由吳當傑獨立董事擔任課座講師，分享詐騙故事及打詐經驗，並親自擔任「識詐地圖」迷宮挑戰的關主，陪伴孩童破解詐騙關卡。

吳當傑以自身家人遭遇「假綁架詐騙」的真實經歷，提醒小朋友提高警覺。他分享，自己太太曾經接到一通陌生來電，電話裡傳來一名小女孩哭泣的聲音，聲稱自己被壞人綁架，對方隨即要求太太保持手機開機、不得聯絡其他人，並指示她前往郵局領錢匯款，否則孩子的安全將受威脅。「還好我太太在途中遇到熟人，機警地寫了紙條，請對方幫忙聯絡真正的女兒，才發現根本沒有這回事。」吳當傑向小朋友說明：「這就是詐騙集團的手法，他們會利用你的情緒、製造緊張感，讓你失去判斷力。」他也提醒小朋友，平時要與家人保持聯繫，遇到可疑情況要冷靜查證。

除了提醒小朋友要提高求證意識，吳當傑獨立董事也以「車手詐騙」的案例，深入說明詐騙集團的運作方式，「有人為了賺取短期報酬，將自己的銀行帳戶借給他人使用，結果帳戶被用來詐騙上千萬元，最後不但要負法律責任，還得賠償鉅額損失。」他提醒現場小朋友，帳戶、手機、身分證都不能隨便借給他人，面對詐騙更要勇敢地檢舉、報案、說出來。

國泰世華銀行資深副總暨基金會董事胡醒賢表示：「我們堅信教育是孩子擁有選擇權的起點，金融素養不只是表面的理財知識，更是面對生活挑戰的實際能力。透過永續金融探索營，我們希望孩子們能在體驗中建立信心，看見自己的力量與發展的可能性。這不只是一次活動，更是我們對下一代的長期承諾。」