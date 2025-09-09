獨／房貸族再傳佳音 台銀將把最高成數門檻所得收支比降為180%

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
房貸族再傳佳音，台銀將把最高成數門檻所得收支比從200%降為180%。聯合報系資料照
房貸族再傳佳音，台銀將把最高成數門檻所得收支比從200%降為180%。聯合報系資料照

繼金管會、央行陸續採取新的措施來改善房貸荒之後，知情人士指出，龍頭銀行，也是目前房貸業務量僅次於土地銀行的台灣銀行，也將採取新的措施更進一步鬆綁，並將從「所得收支比」著手，台銀原本所得收支比將從現行的200%調降至180%，可說是對於首購族更為親民的規定。

台銀可能最快將在下周宣布此一新措施。台灣銀行目前在銀行法第72條之2 的比率，大約還未到27.5%，因此尚有足夠的房貸業務放款空間；台銀原本的所得收支比是在180%，不過由於去年開始「起風」的房貸荒，一度使得台銀一個月的房貸新增量爆逾逾500億，當時又卡在72條之2的限制，使得台銀不得不把所能申請到最高8成成數的「所得負債比」從180%拉高至200%，當時也曾有身為首購族、或是有資格可申貸新青安的民眾抱怨所得收支比拉高至200%之後，想申請最高8成的成數太難，不利自住首購的民眾購屋。

而何謂所得收支比？簡單來說，所得收支比的分子為借款戶的「年所得收入」，分母為「年支出總數」，分子主要和借款人包括月薪、年終獎金在內的所得收入有關，若有投資等收入也可計入，而分子則包括了房貸、信貸等各類貸款支出，再加上用內政部的最低生活費標準來計算的生活費。而倘若所得收支比能從200%降為180%，舉例來說，假設在同樣的房貸等支出總額不變的情況之下，原先要求其年所得收入100萬元，在從200%降至180%之後，年所得收入只要80萬元，在台銀就可取得最高8成的房貸成數。

如今，台銀內部已對此展開討論，初步已作成要把200%調回原本180%的決議，由於台銀現在的房貸業務量為全體國銀第二大，又為龍頭銀行，因此對於首購族的購屋具有重大的指標意義；而且據了解，先前有一些公股行庫跟著台銀一起把所得收支比拉高，現在都可望跟著降低。

台銀內部也評估，即使鬆綁，依然是以新青安等首購房貸優先承作，並且已盤點，今年以來的新承作房貸業務，首購族占比已增加，而且超過9成。

另據了解，台銀在承作來自其他銀行，亦即非自行土建融的整批性分戶房貸，也有兩大要求，其一，不能超過總量的3成，其二，僅限於首購族房貸，也等於宣誓台銀將把所有的房貸資源供給首購族。

