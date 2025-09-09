銀行防詐惹民怨 金管會提醒管控實施需遵守三原則

近來少數銀行於執行阻詐相關措施時，引發是否符合比例原則之爭議，金管會提醒銀行，採取管控措施可參考三原則辦理，包含事前評估、實施時有配套措施，及事後觀察並調整措施。金管會表示，金融服務之安全與便利常是兩難抉擇，防制詐騙不能鬆懈，惟金融機構應持續提升控管措施之效能以避免對正常客戶之影響。

金管會銀行局副局長侯立洋指出，已督促個別銀行檢討改善，並提醒所有銀行，於執行阻詐措施時應衡平考量金融服務之便利性與安全性，避免以去風險化之方式處理。

侯立洋提醒，銀行採取管控措施可參考三原則辦理，一是事前宜評估擬採取措施之有效性及影響性，依風險基礎方法評估適用對象，以及實施後可能影響等；二是實施時宜有適當配套措施，例如於不妨礙控管效果之前提下，以適當方式通知客戶相關服務變動，以及申請恢復使用之方式，對於經控管之帳戶，提供迅速回應處理之客訴窗口等；三是實施後持續觀察成效與影響，並依實際情形滾動檢討調整，以更聚焦於高風險之帳戶與交易。

侯立洋指出，若民眾有針對個別銀行提出申訴時，金管會會適時了解情況，看是否需要做調整，以事前評估為例，若銀行要控管帳戶的存提款額度，額度要調整多少、控管對象是誰，都要事先衡量此機制的合適性是否會過於影響客戶。

金管會已於9月8日邀集台灣高等檢察署、內政部警政署、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及部分銀行，研商精進防制詐欺之帳戶控管措施，會中執法機關對金融機構投入阻詐所付出之努力與辛勞表示肯定，並表示詐騙集團除不斷更新詐騙手法外，更試圖干擾金融機構風險偵測效能，以反制金融阻詐措施。執法機關將持續與金融機構合作，透過分享相關資訊，協助金融機構提升偵測技術，以更精準防範詐騙。

金管會表示，金融服務之安全與便利常是兩難抉擇，防制詐騙不能鬆懈，惟金融機構應持續提升控管措施之效能以避免對正常客戶之影響。金管會將督導金融機構持續精進風險偵測方法，運用科技以提升阻詐之精準度，並加強與執法機關合作，公私協力攔阻不法金流，保護民眾財產安全。