上海商銀舉辦亞灣財富傳承論壇 高資產客戶對跨境布局踴躍

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

為協助高資產客戶掌握全球金融市場趨勢、跨境配置資產、同時為跨世代財富傳承規劃準備，上海商銀（5876）日前於台北舉辦全球財富新視野—從亞灣到世界的金融布局與財富傳承論壇，邀專家學者及產業專業人士與高資產客戶齊聚，分享亞灣專區業務優勢與實務解方。該論壇8月於高雄舉辦時受到高資產客戶的熱烈迴響，客戶踴躍提問跨境布局及家族財富傳承等問題。

上海商銀積極響應政府「亞洲資產管理中心」政策，成為首批進駐「地方資產管理專區」試辦業務的金融業者，本次論壇聚焦於透過專區試辦業務為高資產客戶提出四大資產配置與傳承解方。

一、跨境投資布局：協助資產更有效地接軌國際市場，把握全球投資機會。

二、法規優勢：專區的配套制度，將使資產配置更具效率，幫助客戶未雨綢繆、減少不必要的成本。

三、家族治理傳承：建立「一站式傳承平台」，整合信託、保險與家族治理，確保世代間平順交棒。

四、退休規劃及永續藍圖：由專業規劃，整合投資收益、保險保障與跨世代資產配置，打造兼具穩健現金流與尊榮生活品質的退休藍圖。協助企業主與高資產家族實現「財富永續、世代無憂」，成為家族價值與智慧傳承的新起點。

本次論壇邀請中華經濟研究院副院長王健全、富蘭克林投信副總經理梁珮羚、摩根環球市場策略師林雅慧、勤業眾信私人暨家族企業服務會計師王瑞鴻等重量級產官學者專家，深入解析國際市場趨勢與家族企業傳承策略，並與現場貴賓互動交流。

上海商銀強調，亞灣資產管理專區的成立，並非僅是政策紅利，而是能為客戶創造實際價值的制度創新。該行將持續結合「在地深耕」與「國際布局」的雙重優勢，協助高資產客戶掌握全球機會、規劃世代傳承，攜手邁向全新財富格局。

