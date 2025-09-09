銀行強化阻詐 金管會籲勿影響客戶

銀行積極強化阻詐措施，但近期發生是否符合比例原則的爭議，金管會今天表示，已督促個別銀行檢討改善，並提醒所有銀行，於執行阻詐措施時應衡平考量金融服務的便利性與安全性，避免以去風險化的方式處理。

金管會今天舉行例行記者座談會，銀行局副局長侯立洋表示，為衡平金融阻詐強度與金融服務便利性，金融機構應持續優化風險偵測及評估方法的精準度，以風險為基礎，針對不同高低風險帳戶採行相對應強度的控管措施，以事前防堵詐騙犯罪，減少民眾財產損失，同時不降低一般民眾使用金融服務的便利性。

侯立洋提醒，銀行採取管控措施可參考3點原則辦理，第1，事前宜評估擬採取措施的有效性及影響性，依風險基礎方法評估適用對象，以及實施後可能影響等。

第2，實施時宜有適當配套措施，例如於不妨礙控管效果的前提下，以適當方式通知客戶相關服務變動，以及申請恢復使用的方式，對於經控管的帳戶，提供迅速回應處理的客訴窗口等；第3，實施後持續觀察成效與影響，並依實際情形滾動檢討調整，以更聚焦於高風險帳戶與交易。

侯立洋表示，金融服務的安全與便利常是兩難抉擇，防制詐騙不能鬆懈，不過，金融機構應持續提升控管措施的效能以避免對正常客戶的影響。金管會將督導金融機構持續精進風險偵測方法，運用科技以提升阻詐的精準度，並加強與執法機關合作，公私協力攔阻不法金流，保護民眾財產安全。

侯立洋補充，9月8日金管會邀集台灣高等檢察署、內政部警政署、中華民國銀行商業同業公會全國聯合會及部分銀行，研商精進防制詐欺的帳戶控管措施，會中執法機關對金融機構投入阻詐所付出的努力與辛勞表示肯定，並表示詐騙集團除不斷更新詐騙手法外，更試圖干擾金融機構風險偵測效能，以反制金融阻詐措施。