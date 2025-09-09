印尼暴動使印尼盾大貶 金融三業曝險額達4581億元
印尼發生暴動、財政部長穆里亞尼突然被免職，導致印尼盾大貶值。金管會統計，截至今年7月底，國銀對印尼曝險金額達1,235億元，年成長6.56％，保險業曝險金額為3,332億元較去年衰退9.7％，證券期貨業在印尼的投資金額14.12億元，也較去年微幅下滑8.55％，金管會表示將持續關注國際情勢，並適時強化相關監理措施。
銀行局副局長侯立洋表示，截至今年7月底，國銀對印尼曝險總金額達1,235億元，其中拆存61億元、授信831億元、投資343億元，相較去年同期1,159億元增加76億元，目前國銀在印尼設立的18個據點，包括6家代表人辦事處、1家子銀行及旗下的11家分支行。
金管會強調，已要求各銀行設立專責單位控制風險，並落實授信資產品質掌握及備抵呆帳提列，同時就海外經營環境差異建立適當風險辨識機制，納入內部控管制度，且已於6月24日於會議中，再次提醒各銀行密切關注國際經濟情勢變動，採取滾動式調整並加強控管，以掌握海外分支機構盈餘風險。金管會表示，將持續關注國際金融情勢，適時檢視並強化相關監理措施。
保險局副局長蔡火炎指出，截至今年7月底，保險業對印尼曝險金額為3,332億元，較去年同期3,691.4億元減少近一成，其中產險業為0.5億元、壽險業為3,331.4億元，約占保險業總資產36兆3,448億元的0.9％，在印尼主要投資於政府公債、持有至到期為主，占比逾99%，因此短期價格波動對保險業影響可控，已提醒保險業者關注相關地緣政治相關議題，持續督促保險業加強風險控管。
證期局副局長高晶萍表示，證券期貨業方面僅證券商有對印尼投資，截至今年7月底，證券商對印尼財務性投資金額為14.12億元，較去年同期15.44億元減少1.32億元，主因是自營部位減少；投信基金方面，共有123檔基金投資印尼標的，金額達357億元，占整體投信公司基金規模10兆1,258億元的0.35%。主管機關要求相關基金公開說明書必須揭露投資地區的政治、經濟等風險資訊，以供投資人參考。
