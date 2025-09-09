台灣人壽健康樂活管家 攜手中山附醫壯大健康生態圈

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣人壽莊中慶總經理（左二）、葉栢宏策略長（左一）、中山附醫周英香董事長（右二）簽約跨業合作。圖／台灣人壽提供
台灣人壽莊中慶總經理（左二）、葉栢宏策略長（左一）、中山附醫周英香董事長（右二）簽約跨業合作。圖／台灣人壽提供

跨業壯大健康樂齡生態圈！中信金（2891）旗下台灣人壽「健康樂活管家」平臺登陸中臺灣，攜手中山醫學大學附設醫院（簡稱「中山附醫」）整合保險與醫療資源，提供客戶健康檢測、疾病預防、醫療照護到康復支持的一站式服務，守護客戶、打造安心的健康生態圈。

台灣人壽與中山附醫9日舉辦健康平臺整合服務簽約記者會，台灣人壽莊中慶總經理、葉栢宏策略長、中山附醫周英香董事長、蔡明哲總院長共同出席，並參訪中山附醫最先進「智慧賦能中心」。莊中慶總經理表示，醫療和保險都是安定社會的重要力量，台灣人壽有創新且豐富的保障型商品，在中臺灣亦有龐大的保險顧問團隊，長期深耕守護無數個家庭，未來結合中山附醫專業醫療資源及策略夥伴，透過「健康樂活管家」平臺提供「未病先防、已病能治、病後復原」的一站式守護，具體落實最有溫度的保險與醫療服務。

中山附醫為臺中市三大醫學中心之一，醫療專業與臨床研究實力深厚，台灣人壽客戶透過「健康樂活管家」平臺，可於中山附醫健康管理中心檢查，掌握身體狀況與潛在風險，病前及早預防；病中快速保險理賠，還能銜接中山附醫尊榮門診服務；病後階段則由中山附醫智慧賦能中心，針對癌症、中風等疾病，提供對應賦能方案。周英香董事長指出，與台灣人壽「健康樂活管家」跨業合作，具體落實健康促進理念，透過保險平臺更有效將醫療資源傳遞至社區與家庭，為全齡健康管理開啟新平臺。

台灣人壽「健康樂活管家」整合健康、醫療、養老與長照服務，透過一站式服務平臺，提供客戶全階段的健康服務與全場域的養老服務，目前已整合20多家跨領域廠商與醫療機構資源，上架服務超過30項。台灣人壽將持續推出優質保險商品，並壯大健康樂齡生態圈，強強聯手專業第三方夥伴，以最有溫度的保險服務陪伴全民「活得健康、老得優雅」

