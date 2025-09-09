快訊

金管會最新統計金融三業印尼曝險4581.12億 投信基金共357億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最新統計金融三業印尼曝險4581.12億元。聯合報系資料照

印尼財政部長穆爾亞尼（Sri Mulyani Indrawati）在周一突遭撤職，引發印尼金融市場動盪，對於台灣金融三業的印尼曝險，金管會最新統計，銀行業、保險業、證券業分別為1235億、3332億、14.12億，合計4581.12億等值台幣，至於投信所發行的基金共有123檔投資，規模在357億元。

銀行局副局長侯立洋指出，印尼曝險在114年7月底為1235億台幣，其中61億拆存，831億授信，343億投資，相較113年7月底1159億增加76億。

侯立洋也指出，國銀在印尼有18處據點，有6家代表人辦事處，1家子銀行，旗下有11家分支行，金管會對於國銀的海外曝險控管，已要求設置專責單位風控，提列該提的備呆，且對環境差異及變化，要建立風險胃納及控管機制，銀行局並且已在最近一次召開的總經理會議，特別提醒要關注國際變數帶來的營運影響並提出風控機制。

保險局副局長蔡火炎指出，7月底保險業為3332億元曝險，產險為0.5億，壽險3331.4億元，占資產總額36兆3448億的0.9%，投資標的為債券，占比高達99%，主要為政府公債並持有到期為主，目前評估短期價格波動影響可控，將會持續觀察印尼政治事件後續的影響。

證期局副局長高晶萍則說明，7月底的證期三業曝險為14.12億，比起113年7月底的15.44億減少1.32億，主要因為自營部位減少；在基金規模上，至114年7月底，投信基金為357億台幣，共123檔基金投資，占總基金規模10兆1258億，占比0.35%。

