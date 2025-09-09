聽新聞
14個交易日新高！新台幣今升1.42角收30.38元 匯銀主管分析2主因
新台幣匯率今日走勢強勁，最後收30.38元，升值1.42角，創下14個交易日以來的新高。匯銀主管表示，主要有兩大因素，第一是外資熱錢匯入看好台股，第二是出口商眼見新台幣匯價不錯，加緊拋匯，造成新台幣升值力道強勁。
不過，尾盤前中央銀行陸續進場調節，新台幣升勢稍稍和緩。匯銀人士表示，央行不希望新台幣波動太大，但如果熱錢持續加碼台股，新台幣恐怕還有一波升值行情。
一般預料，新台幣固然不會像上半年升勢極快，但短期還有升值空間，區間在30到31元之間。
