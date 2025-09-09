聯邦銀宣布攜手MaiCoin 試辦虛擬資產保管業務

快訊

中央社／ 台北9日電

台灣虛擬資產市場蓬勃發展，聯邦銀今天宣布正式開辦「虛擬資產保管試辦業務」，將於試辦期間與虛擬貨幣平台MaiCoin合作，提供虛擬資產保管服務，成為台灣首家正式開辦該業務的銀行。

金管會去年底推出虛擬資產保管業務的主題式業務試辦，今年6月宣布核准中信銀、凱基銀、聯邦銀試辦業務，試辦為期6個月，期滿後業者要向金管會報告，說明施行成果。

聯邦銀今天發布新聞稿，聯邦銀董事長林鴻聯表示，隨著虛擬資產市場日益成熟，保障客戶資產安全成為金融服務的新挑戰，聯邦銀致力於提供符合金融監管要求、具備高安全性的虛擬資產保管服務，為客戶創造更多價值，相信這項服務將提升銀行在數位金融領域的競爭力，並促進台灣金融市場的發展。

聯邦銀說明，試辦期間將與MaiCoin集團合作，提供虛擬資產保管服務，為客戶打造更安全、合規且可靠的虛擬資產管理環境。該集團創立於2013年，是台灣虛擬貨幣產業開創先鋒、更是數位資產領導品牌，其用戶超過百萬，近年來積極推動數位資產主流化，提供民眾及企業虛擬資產交易、產品服務及區塊鏈技術應用解決方案，深厚服務經驗、專業技術以及創新思維，是聯邦銀決定與MaiCoin合作的主要關鍵。

聯邦銀表示，此次虛擬資產保管服務依據金管會的監管指導原則，聯邦銀將採用MaiCoin集團旗下AMIS帳聯網路科技的冷錢包保管解決方案，以小規模方式保管現代財富科技有限公司的虛擬資產，試辦此業務之核心目的是導入銀行嚴謹的風險管理制度及內控流程，為客戶提供值得信賴的託管服務，以確保虛擬資產的存儲、轉移及交易過程中，所有資料都能夠受到充分的保護。

展望未來，聯邦銀說明，將持續擴大規模，建立更務實的虛擬資產保管機制，為客戶提升資產安全保護層級，以落實投資人保護原則，此外，也將積極推動客戶教育，協助客戶了解虛擬資產的風險控管及相關法律規範，為台灣金融市場的穩定發展貢獻力量。

金管會 凱基銀 虛擬貨幣

