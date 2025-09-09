台產法說會／減資最快會在10月中下旬 上半年RBC上升至741%

台灣產物保險（2832）9日舉行法說會，台產發行人暨財務長黃志傑表示，台產減資最快會在10月中下旬。2025上半年簽單保費收入達52.72億元，較去年同期增長10.6%，自留滿期保費收入達32.46億元，亦較去年同期增長6.8%。主因是商業險種業績受惠市場成長而明顯增長，另個人險種業績亦呈現穩定增長，致業績成長較同業平均為高。台產今年上半年累計營業收入35.44億元，稅後純益5.64億元，每股稅後純益為（EPS）1.56元。ROA為2.2%，ROE為4.6%ㆍ

黃志傑表示，台產今年上半年營業利益達7.12億元，稅前淨利7.10億元，期末總資產262.97億元，歸屬母公司業主權益120.45億元，資本結構依舊穩健。法人分析，獲利下滑主要來自投資市場逆風，但核保收益大幅提升，顯示本業獲利動能強勁。

黃志傑指出，今年上半年獲利下滑的主因在於金融市場波動，外匯與股票評價影響。去年同期新台幣貶值、台股大漲近28%，帶來匯兌與投資收益；今年則出現台幣大幅升值、台股下跌近4%的情況。就外幣部位，今年約1.3億元的匯兌損失，而去年同期仍有8,500多萬元匯兌收益。

台產表示，核保收益今年上半年表現突出，較去年同期成長56%，有效緩衝投資端的不利影響，使上半年整體獲利僅較去年略減。台產在承保面持續強化紀律與風險控管，本業基礎穩固，有助於抵禦投資市場波動。

台產今年上半年稅後純益雖低於去年同期的6.95億元、EPS 1.92元，但仍維持穩健獲利水準。今年上自有資本比率下滑至45.8%；RBC小幅提升至741%，該2項數據均在產、壽險業排名第一。

台產今年股東會通過減資，預計銷除股份1億866萬股，減資金額約為新台幣10.87億元，實收資本額將由36.22億元降至25.35億元，減資比率約為30%。每股預計退還現金3元，換股比例為每仟股換發新股700股，畸零股部分則將以現金折付或由特定人承購。