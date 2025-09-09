參加三商美邦人壽招親？玉山金董座說話了

三商美邦人壽招親陣仗浩大，外界點名玉山金控也入列買家邀請併購的名單，玉山金控董事長黃男州今天回應媒體提問指出，不對個案評論，但對於壽險的併購，一定是「審慎併購」。他說，除了併購，自我成長或是策略聯盟也都是選項。

為何特別強調審慎？黃男州指出，保險公司雖然長期而玉山銀行是有幫助的，但何時買，得要看緣分，亦即不會急著非得現在買。黃男州形容，倘若併購作不好，「等於很快會衝到地獄之門！」

外界解讀，玉山金在併購，也會考慮之後得從金控獲利中，拿出多少資金為壽險公司增資，尤其玉山金今年獲利再創新高，對於現有的獲利成果，以及買下壽險之後，會否反而成為金控獲利的包袱，黃男州都會審慎評估。

因此，他強調，不會只靠併購來讓玉山涉足保險商品。其中策略聯盟，除了外界都知道的南山人壽之外，黃男州也指出，包括安聯、凱基，也都是玉山銀行重要的保險商品合作對象。