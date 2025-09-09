玉山銀行2030年全面使用綠電 擁逾1300名科技人力拚金融科技

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
玉山金控暨銀行董事長黃男州。記者朱漢崙／攝影
玉山金控暨銀行董事長黃男州。記者朱漢崙／攝影

玉山銀行請來日本建築大師安藤忠雄操刀，將座落於三峽台北大學的「玉山永續講堂」，今日上午舉行動土儀式，對玉山銀行使用綠電的最新進度，玉山金控暨銀行董事長黃男州指出，玉山銀行一年約用5000萬度電，如今全行使用綠電比率已超過30%，為全體國銀第一，目標是2030年國內分行100%全面使用綠電，海外分行則以2040年全面綠電為目標。

黃男州說，玉山銀行目前已有60%至70%的建築為綠建築，2027年將全面為綠建築。至於海外分行的獲利，黃男州也表示，由於台幣匯率升值影響獲利的換算，加上玉山銀行上半年獲利成長40%多，尤以國內為主力，因此海外分行獲利略降至27%，目前玉山銀行在東南亞布局仍持續，而且柬埔寨即將在柬越邊境的「巴域特區」，在今年底之前開第15個柬國據點，目前柬國一年獲利大約1千萬美元，另外仰光分行也將持續，不會撤點。

玉山銀這次請安藤忠雄操刀玉山永續講堂，也是國內金融業首度與安藤忠雄合作建築，這也是安藤繼亞洲大學美術館之後，在台灣又一個新作品，全部的7.3億興建成本全由玉山銀行負擔；玉山金控創辦人黃永仁出身台北大學，對於選點在台北大學，黃男州也指出，安藤的作品向來強調和大自然結合，台北大學腹地大相當適合，未來也將會有維運基金，玉山銀行也會有個人捐款來協助維運資金。

除了永續之外，玉山銀行在金融科技上亦展現旺盛企圖心。對於玉山金控科技大軍陣容，黃男州盤點，現在玉山金控共有超過1300名科技領域人才，占玉山員工總數10300人超過10%，而且分布在資訊處、AI部門、數位金融處、資安處等各單位，這四個單位各派員800人、100人、100人、30人次，玉山銀行共有逾千名科技專才之外，玉山證券亦有70、80位，另外，玉山金控持股超過6成、 專責進行金融科技整合的「全財通」軟體整合公司，也有大約260至270人。

