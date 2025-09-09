台企銀自結前八月獲利87.7億元 累計EPS 0.9元

在全球經濟充滿不確定性的當下，黃金再次成為投資市場的焦點。從美國就業數據疲軟、聯準會（FED）降息預期升溫，到各國央行持續增持黃金，金價一路飆升至歷史新高，刷新投資人對「避險資產」的認知。

2025-09-09 12:51