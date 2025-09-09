台企銀自結前八月獲利87.7億元 累計EPS 0.9元
台企銀（2834）公告2025年前八月累計合併稅前盈餘106.60億元，累計合併稅後純益87.70億元，累計合併每股稅前盈餘1.10元，累計合併每股稅後純益（EPS）0.90元，合併每股淨值14.53元。
台企銀自結2025年8月份單月合併稅前盈餘13.46億元，單月合併稅後純益11.01億元，前八月累計合併稅前盈餘106.60億元，累計合併稅後純益87.70億元，累計合併每股稅後純益（EPS）0.90元。
