凱基人壽獲六獎項 專業、績效、公益三面向發光 用保險影響力回饋社會

凱基人壽業在2025年保險信望愛獎中大放異彩，榮獲六獎項肯定，每位獲獎同仁不僅在保險本業上展現卓越的績效外，更體現保險的價值與意義。凱基人壽始終秉持「We Share We Link」企業精神，用專業力展現影響力，實踐金融回饋，將保險照顧的初衷，從保戶延伸至社會各個角落。

榮獲本屆「最佳通訊處獎」的七賢通訊處，在魏麗娟處經理以「永不設限」的精神帶領下，鼓勵團隊發展個人特色，夥伴們在工作中找到更高層次的使命感與榮譽感，團隊多年來創造卓越績效，並透過團隊共好、持續創新、公益實踐，建立出具深厚文化底蘊的團隊。

「最佳專業顧問獎」由大銘通訊處楊燦萍業務經理、众山通訊處呂敏淑資深處經理榮獲。人稱「速速姐」的楊燦萍投入保險業多年，擁有多張國際證照，能針對不同客戶提供更合宜的保障架構，高服務效率也讓客戶具高度信任感，更締造13個月續保率達98%的標竿紀錄，展現優異成績；「團隊成長引領者」呂敏淑始終秉持助人為本的理念，並將所學落於實踐，從頂尖業務員轉型為團隊領袖的過程，全心培養團隊夥伴的專業能力與服務精神，打造出高專業且具影響力的組織，屢獲各獎項肯定。

「最佳社會貢獻獎」由亞威通訊處周淑娥處經理、冠慶通訊處劉孟霞高級處經理獲得，他們將保險保障人的初衷延伸到關懷社會弱勢族群的大愛。「公益領航者」周淑娥堅持以保險專業，實踐大愛理念，長年來她投身公益關懷弱勢學童，擔任公益社團領袖，從事救災、捐血等各類公益活動，並帶領團隊夥伴傳承公益，擴大善的力量與影響力。

「善行推手」劉孟霞從事保險業三十多年，多年來堅持「傳承公益、扶持弱勢、永續經營」理念，並帶領團隊以愛與責任為動力，系統性地提供弱勢團體財務援助與心靈關懷，展現保險業的社會影響力。

「最佳保險成就獎」由泉泰通訊處潘則芳資深業務經理，身為「專業學習達人」的潘則芳，多年來以「保險不是工作、是生命」的理念帶領團隊，並以誠信、顧客服務、專業、紀律、團隊精神與學習，鍛造出把壽險專業作為終身事業的卓越團隊。

凱基人壽積極擁抱創新和人才，長年耕耘「人才培育」與「數位轉型」，搭配強大的卓越專案，成為同仁快速成長的動力，打造出高產值、高定著的業務部隊，未來將持續發揮金融保險影響力，提供客戶最暖心的服務。